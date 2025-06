První Ford Transit slaví 60 let. Skvěle sloužil řemeslníkům, cestovatelům i zločincům

Společně s mnohem starším Volkswagenem typu 2 a o něco mladším Mercedesem-Benz TN, patří Transit k legendám dodávkové dopravy. Byl náhradou za model Ford Thames a konkurovat měl také například vozu DKW F89L, šlo o jeden z prvních modelů na celosvětové platformě poté, co mateřský americký Ford naznal, že výroba různých vozů je po založení Evropského hospodářského společenství neefektivní.

Transit se začal vyrábět ve Spojeném království na podzim roku 1965 v Langley v hrabství Berkshire, mimochodem v továrně, kde během druhé světové války vznikaly stíhací letouny Hawker Hurricane. Poptávka brzy překročila výrobní kapacity závodu, takže se časem začalo stavět i v belgickém Genku, později i pro místní trhy v Amsterodamu, v Turecku, na Novém Zélandu, v Austrálii, Jihoafrické republice nebo v Jižní Koreji.

Důvodů k úspěchu bylo nemálo, například široký rozchod, dostupná technika pohonu s benzinovými čtyřválci do V Essex či Taunus a také řadovými diesely Perkins či York. K dispozici byla řada verzí a nástaveb, od klasické dodávky přes modely s korbou, osobní provedení nebo kempovací speciály. Nechvalně známým se Transit stal díky prohlášení britského Scotland Yardu z roku 1972, které konstatovalo, že se 95 procent loupeží s dodávkami odehrává právě s Transitem.

Důvody, proč si zločinci tento model oblíbili, jsou vlastně stejné, jako u „normálních“ uživatelů. Prostorný vnitřek, možnost snadných úprav, relativně nenápadný vzhled, a co je překvapivé – také dospělé jízdní vlastnosti. Tehdejší policie uznala, že Transit umí být rychlý jako osobní auto, a uveze to, co náklaďák. Vůz se mimochodem vyráběl i s benzinovou V6 z rodiny Essex, a to pro policejní a sanitní vozy. Výroba probíhala až do roku 1977, tedy dlouhých dvanáct let.

