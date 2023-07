První elektrické kombi už koupíte i v Česku. Stojí podobně jako základní naftová Octavia

Tak už jsou tady. Elektrický kombík MG5 je u českých prodejců v prvních exemplářích, lákají na solidní výkon a velký kufr.

Je to už nějaký ten pátek, co víme o elektrickém kombi MG5 Electric. Jeho menšího sourozence s karoserií hatchback jsme už dokonce otestovali, ale mnoho zákazníků určitě čeká právě na tuto praktičtější variantu. Ta oficiální cestou dorazí do Česka na podzim, kdy se s autem i poprvé svezeme a sdělíme vám naše první dojmy. Pokud se ale nemůžete dočkat, pár kousků už jsme v Česku našli.

Konkrétně dva kusy má na skladě prodejce vozů Cardion z Brna. Na obou visí cenovka 699.000 Kč. Základní cena vozidla MG4 u českého zastoupení činí 779.960 Kč. Nutno podotknout, že oba kombíky v nabídce nejsou čerstvě z fabriky. Exemplář s fialovým lakem má najeto 3624 km a bílý 11.272 km. Tak jako tak je to výhodná nabídka. Třeba VW Golf Variant v úplném základu stojí 667.900 Kč a Škoda Octavia Combi s motorem 2.0 TDI vyjde minimálně na 659.900 Kč.

Oba exempláře jsou ve výbavě Luxury, což znamená bezklíčové odemykání, přední i zadní parkovací senzory včetně kamer okolo celého vozu, adaptivní tempomat, digitální klimatizaci, podporu zrcadlení chytrých telefonů nebo 17palcová litá kola. Nabízená vozidla mají tovární záruku do září roku 2029 nebo do nájezdu 150.000 km.

Prodejce uvádí, že vůz má výkon elektromotoru 130 kW (177 koní) a akumulátor o kapacitě 51 kWh. U českého zastoupení MG má model 4 se stejným akumulátorem dojezd na jedno nabití 350 km, nicméně výkon elektromotoru činí 125 kW. Ze zveřejněných technických údajů pro modelový rok 2022 pak víme, že model 5 měl v základu výkon 115 kW a dojezd na jedno nabití 402 km. Více se tedy dozvíme s oficiálním příchodem modelu na český trh.

MG5 EV vs. vybraní konkurenti Model MG5 EV Nissan LEAF e+ Toyota Corolla 1.8 TS* Výkon (kW) 115 160 90 Max. rychlost (km/h) 185 157 180 0-100 km/h (s) 7,7 6,9 11,1 Dojezd dle WLTP (km) 402 385 / Netto kapacita baterie (kWh) 57,4 59,0 1,4 Kapacita kufru (l) 578 420 581 Max. kapacita kufru (l) 1,367 1,176 1,606 *Modelový rok 2022