První dálnice na světě oslavila 100 let! Zavedla nenáviděné mýtné a není od nás daleko

Pro dopravování autem z bodu A do bodu B na delší vzdálenosti nejčastěji používáme dálnice. Dnes si bez těchto silničních úseků cestování asi ani nedokážeme představit, ale která z nich vlastně byla první? No, to je trochu komplikovanější, protože záleží na tom, jak si to definujeme. První silnice vznikla už v roce 1908 v Americe, byla to Long Island Motor Parkway a měla už i svodidla a betonový povrch.

Nesměli sem koně ani chodci, ale nebyla to dálnice. První pozemní komunikace tohoto typu byla Autostrada dei Laghi, neboli Jezerní dálnice. Spojovala Milán s Varesem v regionu Lombardie a byla postavena dle návrhu Piera Puricelliho. Nebyl v tom sám, pomáhali mu Arturo Mercanti a Alfredo Rosselli. Všichni tři jsou také podepsaní pod závodním okruhem Autodromo nazionale di Monza.

Slavnostního otevření se zúčastnila smetánka, novináři, ale i král Viktor Emanuel III. Automobilem se přetrhla páska a 43,6 kilometrů dlouhý úsek byl připraven k používání. Puricelli přednesl název Autostrada v projektu již v roce 1922, ale slavnostní otevření proběhlo až 21. září roku 1924. Moderní koncept dálnice byl utvrzen v roce 1933, kdy byl vydán královský dekret, který označil dálnici jako úsek výhradně pro motorová vozidla.

Před sto lety jezdilo po Itálii zhruba 85 tisíc dvoustopých vozidel. Dálnice byla tvořena jedním jízdním pruhem a měla šířku 11 až 14 metrů. Vozovka byla z betonových desek. Výstavba stála 90 milionů lir a pracovalo zde přes 4000 dělníků. S výstavbou mimochodem pomohly i z Ameriky dovezené betonové míchače Koehring-Paving.

Už tehdy se platilo mýtné, platilo se na obslužných parkovištích, nikoli pod branami jako je tomu dnes. Zajímavostí je, že se mýtné platilo nejen podle druhu vozidla, ale také podle výkonu. Do 17 koní se platilo 12 lir, v rozmezí 17 až 26 koní se platilo 17 lir a vozidla nad 26 koňských sil platila 20 lir. Motocykly platily za průjezd 9 lir a autobusy 40 až 60 lir v závislosti na délce. Dnes je z Jezerní dálnice Autostrada A8. Jezerní se jí říkalo kvůli tomu, že vedla okolo slavného jezera Como.