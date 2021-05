První Bugatti Baby II jsou u zákazníků. Asi tušíte, jaká klientela je kupuje

Když jste byli bohatým nadšencem do aut ve 20. letech minulého století, mohli jste si vybrat z velkého množství unikátních vozů. Užít si ale mohly i vaše děti. V roce 1926 představilo Bugatti malé dětské vozítko Baby. Na jeho úspěch se nyní automobilka rozhodla navázat a na ženevském autosalonu v roce 2019 představila nástupce s označením Baby II.

Představení novinky nebylo náhodné, Bugatti totiž slavilo v roce 2019 110. výročí od svého založení. Jde samozřejmě o rok založení úplně původního francouzského bugatti, které zaniklo v roce 1963. Romano Artioli jej vzkřísil v roce 1987 a od roku 1998 odkoupil designová práva značky Volkswagen, pod kterým působí dodnes.

I růžové Bugatti Chiron může být vkusné. Toto nechal zákazník vyrobit pro svou ženu

Prvních 500 kusů nového baby, vytvořeného ve spolupráci s Little Car Company, teď míří ke svým zákazníkům. Dětské vozítko vycházející z původního typu 35 prý zaujalo zákazníky z úplně celého světa. Jedno z prvních zamířilo do Dubaje. Šlo o karbonovou verzi Vitesse s individuálně namíchanou barvou. Do své nové garáže dorazilo soukromým letadlem. To jen abyste měli představu, o jaké klientele se tady bavíme.

Specifikace má 2,8kWh baterii a nabídne výkon až 10 kW. K odemknutí plného potenciálu pohonného ústrojí slouží speciální klíček Speed Key, přesně jako u modelu Chiron. Maximální rychlost verze Vitesse činí 70 km/h a na jedno nabití ujede 50 kilometrů. Exemplář dostal i paket Touring, který obsahuje LED přední světlomety či blatníky.

Bugatti Bolide oficiálně: Odpověď na důležitou otázku má 1850 koní a 1240 kg

Další kousek pak zamířil sběrateli do Belgie, který má původní Bugatti Baby i jeho předlohu typ 35 A. Tento majitel zvolil nejvyšší řadu Pur Sang. Ta má stejné pohonné ústrojí jako Vitesse, ale chlubí se navíc ručně opracovanou hliníkovou karoserií, která vzniká 200 hodin.

Základní verze s výkonem 1 kW, maximální rychlostí 25 km/h a baterií o kapacitě 1,4 kWh startuje na částce 30.000 eur (765.900 Kč), rychlejší Vitesse začíná od 43.500 eur (asi 1.110.555 Kč) a vrcholná Pur Sang stojí minimálně 58.500 eur (1.493.505 Kč).