V roce 1985 se legendární Tony Viana a mechanik Kobus van der Watt pustili do unikátního projektu, který spočíval v přetvoření jihoafrického BMW řady 7 v nástroj na okruhové závody. Konkrétně šlo o generaci E23, tedy úplně tu první, která se vyráběla od roku 1977 do roku 1986.

Pod kapotou BMW 745i se nacházel agregát s označením M88/3 (varianta M88/1 je známá ze závodní M1). Vedle jihoafrické sedmičky se dával především do BMW M5 (generace E28) a také do BMW M635 CSi. Tento motor v sedmičce však vůbec být neměl, dle některých zdrojů byl do vozu osazen kvůli problematickým dodávkám prvního přeplňovaného motoru BMW M102, který najdete v 745i na ostatních trzích.

24ventilový řadový šestiválec M88 prošel před nasazením na trať řadou úprav. Jeho výkon byl vyladěný na 340 kW (450 koní) v rozmezí 7500 až 8250 otáček. Síla se přenášela na zadní kola pomocí pětistupňové manuální převodovky Getrag. Nádrž na 75 litrů paliva zůstala totožná se sériovým vozem, stejně jako palivové čerpadlo Bosch.

Pružiny byly od společnosti H&R, tlumiče zase od Bilsteinu. Vpředu byly 30centimetrové brzdy AP Racing, zatímco vzadu sériové. O kontakt s vozovkou se starala 16palcová kola BBS. Samozřejmostí byl pak i samosvorný diferenciál a sportovní výfukové potrubí od Van Der Linde Systems.

Jihoafrické BMW přihlásilo závodní 745i do závodů cestovních vozů pro rok 1985. Za volant se posadil Tony Vania a čekala ho těžká konkurence v podobě Alfy Romeo GTV či Fordu Sierra XR8 (homologační speciál s motorem V8 z mustangu). Tony však nejenže sezónu vyhrál, ale ještě stanovil rekord na tratích Kyalami a Zwartkops.

Schválně se podívejte na níže přiložené video, jaké krásné souboje se tam odehrávaly. Červené BMW bylo většinou v hlavní roli. V roce 2006 prošel vůz kompletní renovací, a dokonce se vrátil na závodní dráhu. Dnes ho vlastní tvůrcův přítel Paolo Cavalieri. Tony Viana zemřel v roce 1993 na rakovinu.