První automatická dálková světla měla auta už před 80 lety. Rozhodilo je kdeco, stály jako 800 litrů paliva

Šikovnou techniku pro bezpečné a pohodlné svícení nasadil koncern General Motors již v roce 1952. Samozřejmě měla jisté kompromisy.

Zatímco dnes má automatické přepínání dálkových světel každé slušnější nové auto, začátkem padesátých let minulého století šlo o zajímavou inovaci, která měla již tenkrát pozitivní (i když ne masový) vliv na bezpečnost. Pod obchodním názvem Autronic Eye jej nabízelo GM jako příplatkovou výbavu.

Dle dobových pramenů za 53,65 dolaru u značky Oldsmobile a 53,36 dolaru pro Cadillacy, dostupné bylo i u Buicků a Pontiaců. Fungoval na principu vakuového fotočlánku, který byl umístěn ve futuristicky tvarovaném krytu na palubní desce. Když zaznamenal světlo určité intenzity před vozem, automaticky přepnul z dálkových světel na potkávací.

Systém měl samozřejmě s jistými situacemi problémy, rozhodit jej dokázaly zatáčky, reflexní značení okolo silnice a další jevy, občas se prý zacyklil a blikal stále dokola. Byl ale nadále zdokonalován a dostával menší součástky, přesnější fotočlánky a také manuální deaktivaci světel nášlapným tlačítkem na podlaze vozu či nastavitelnou citlivost. Díky té mohl řidič přizpůsobit fungování například v městském prostředí, za deště či sněhu nebo při západu slunce.

Do 60. let systém vstoupil pod názvem Guide-Matic, u vozů Cadillac byl snímač v předním blatníku. General Motors dále nasadili systém Twilight Sentinel, který na stejném principu rozeznával den a noc a spínal osvětlení. S ním mohla být světla spuštěna ještě minutu a půl po vypnutí motoru, aby posádce osvítila cestu k domu – stejně jako to dělají současná moderní auta.

Pozadu nezůstal ani zbytek velké americké trojky výrobců. Ford nabídl podobnou techniku u Lincolnů a Mercury modelového roku 1955, časem prodával techniku s funkcí konkurenčních Autronic Eye i Twilight Sentinel v jednom balení pod názvem Autolamp. Chrysler zase svůj systém nazval Automatic Beam Control. Díky elektronice je nyní automatické stmívání dálkových světel už „lidovou“ záležitostí, kterou se mohou pochlubit i nejdostupnější vozy na trhu. Pro zajímavost, za těch 53 dolarů a nějaké drobné jste si v USA mohli v 50. letech koupit zhruba 800 litrů benzinu.