Proti požárům elektromobilů pomůže umělá inteligence. Včas pozná jednu z hlavních příčin

Vidět do namontované trakční baterie jde dost těžko, s detekcí případných problémů ale může pomoci AI.

Požáry elektromobilů jsou díky „novosti“ elektrovozidel a obtížné hasitelnosti oblíbeným tématem různých senzacechtivých médií a jedinců. Nicméně dochází k nim opravdu výjimečně. Snížit riziko požárů by nyní mohla nová technika, kterou vyvíjí společnost Eatron Technologies, spadající do velkého automobilového koncernu Hirschvogel. „Jako odvětví musíme zajistit, aby počet katastrofických selhání baterií dosáhl nuly a pak tam zůstal. Náš inteligentní, propojený a bezpečný software pro správu baterií v automobilovém průmyslu ukázal, že klíčem k dosažení tohoto cíle je umělá inteligence,“ uvedl Dr. Umut Genc, generální ředitel společnosti Eatron Technologies.

Sága jménem Felicity Ace je u konce. Téměř čtyči tisíce vozů koncernu Volkswagen šly ke dnu



Příčiny selhání baterií jsou složité a často zahrnují kombinaci různých faktorů. Jedna z nejčastějších příčin - lithiové pokovení - nastává, když se kolem anody vytvoří kovové lithiové usazeniny. K tomu dochází nejčastěji při rychlém nabíjení za nízkých teplot, dále pak při extrémním vybíjení nebo trvalém nabíjení baterie na maximální napětí. Časem tyto usazeniny snižují výkonnost baterie a může to vést k růstu dendritů, jehličkovitých struktur, které mohou prorazit separátor mezi anodou a katodou a způsobit zkrat v článku. To následně vede k rychlému samovybíjení, které může iniciovat tepelné vybíjení, samopodporující řetězovou reakci, kterou je obtížné uhasit.

Jak moc škodí rychlonabíjení? Průzkum u Tesly Model 3 a Y ukazuje, že méně, než se čekalo



Zjištění lithiového pokovení bez otevření bateriového článku a prozkoumání elektrod - což je po montáži do vozidla v podstatě nemožné - je výzvou, která je předmětem intenzivního výzkumu. A přestože byly v průběhu let vyvinuty různé techniky, každá z nich má svá omezení, zejména pokud jde o rozlišení lithiového pokovení od jiných degradačních mechanismů. Společnost Eatron Technologies však pomocí umělé inteligence dokázala, že je možné nejen mnohem účinněji detekovat lithiové pokovení, ale také přesně předpovědět, kdy k němu může dojít.

„Pomocí techniky zvané extrakce příznaků transformujeme surová data přicházející z baterie do formátu, který usnadňuje identifikaci anomálií. Díky kombinaci s naším vlastním pipeline AI, které přesně zachycuje chování baterie, dokáže naše AI diagnostika předvídat selhání článků ještě předtím, než k němu dojde, a to s přesností až 90 % a nulovým počtem falešně pozitivních výsledků,“ vysvětlil Dr. Umut Genc. Díky včasnému varování je pak možné nasměrovat majitele vozidla do servisu a potenciální problém řešit, než dojde k požáru.