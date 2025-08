Prohnali jsme Pontiac GTO. Je to pro nás starý známý v exotickém šatu

Když se před čtvrtstoletím čerstvě zmodernizovaný Opel Omega B pochlubil motorem z corvette, brali jsme to jako hotovou věc. Jenže osmiválce se nakonec pevninská Evropa nedočkala. Stejně jako úchvatného odvozeného kupé s šestilitrovým americkým V8.

V Evropě byly vidlicové osmiválce odjakživa něčím výjimečným, většinou bublaly pod kapotami velkých modelů prestižních značek BMW, Mercedes-Benz, Lancia, Rover či Jaguar. Na přelomu milénia však po plaketě V8 zatoužily i lidovější značky. Když vidlicový osmiválec s konfigurací řad válců ve tvaru písmene W dopřál Volkswagen manažerskému modelu střední třídy Passat včetně kombi Variant, přispěl do osmiválcového ranku rovněž Opel Omega B. Ten se osazen americkým osmiválcem 5.7 V8 přímo z legendární corvette představil na frankfurtském autosalonu 1999.

První vizi je 26 let

Ačkoliv rüsselsheimská automo bilka s produkcí výkonné omegy počítala, nakonec se rozhodla nadějný projekt oživující slávu někdejšího Opelu Diplomat V8 zastavit. Spoustu příznivců sice konečným verdiktem zklamala, jenže tenhle silný arzenál se v Evropě přesto do oficiálního prodeje dostal. Stalo se tak až v modelovém ročníku 2005 ve Velké Británii, kde Opel dlouhá léta působí pod sesterskou značkou Vauxhall. Právě téhle ostrovní ikoně majitel obou značek General Motors na rozdíl od zbytku starého kontinentu dopřál další karosářskou variantu omegy: 4,8 metru dlouhé luxusní dvoudveřové kupé jménem Monaro.

A o celosvětové provázanosti tohoto projektu hovoří skutečnost, že vůbec poprvé se omega kupé představila už v roce 1998, a to jako australská studie Holden Coupé Concept, která se v sériové auto proměnila až v roce 2001. Všechny zmíněné modely měly jedno společné – pořídit je bylo možné výhradně s pravostranným řízením. O prioritním trhu velkého kupé je přitom jasno už z jeho názvu – Monaro je jméno pohoří i celého kraje v Austrálii. Oblast mimochodem patří do státu Nový Jižní Wales.

Člověk až žasne, co všechno může na australských cestách dodnes běžně potkat! U nás však jde o obrovskou raritu, monaro totiž na tuzemském trhu pořídíte leda jako povedenou zmenšeninu v měřítku 1:18 od společnosti Autoart. Jinak jde o velkou neznámou.

Americké rozjímání

Třetím do party velkých kupé koncernu GM se stal v roce 2003 americký Pontiac GTO. Jeho název mimochodem odkazoval na dvě generace legendárního kupé vyráběného na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Přestože původní koncepční návrh comebacku z detroitského veletrhu North American International Auto Show v roce 1999 sázel na tvary futuristického sporťáku, sériový model se vrátil k usedlejší formě a využil k tomu základ v dvoudveřové verzi omegy. Ale především šlo o jedinou možnost, jak tohle krásné kupé získat s volantem vlevo. Na americkém trhu přitom lovil zákazníky dokonce i pod obchodním názvem Chevrolet Lumina.

Právě severoamerickou verzi s původem v Pontiaku máme nyní příležitost prozkoumat na vlastní oči. Slavnou detroitskou značku Pontiac, která by za dva roky oslavila 100. výročí svého založení, koncern GM bohužel už v roce 2010 zrušil. U nás si v devadesátkách zajistila slušnou popularitu především mezi mladými motoristy, a to hlavně díky atrak tivnímu modelu Firebird.

Jedno takové kupé je momentálně v tuzemské interci dokonce na prodej. Pamětníci krátce porevoluční doby si jistě vybaví rovněž model LeMans, což byla individuálně importovaná ojetina postavená na základě Opelu Kadett E a ještě mnohem blíž měla k jihokorejskému Daewoo Racer. A na futuristické MPV Pontiac Trans Sport asi dodnes nikdo nezapomněl, na tuzemských silnicích totiž nebylo ničím výjimečným.

Když však před námi hrdě pózuje GTO, zázem na počátek devadesátých let zapomínáme a přenášíme se do prvních let aktuálního milénia. Sebevědomou příď s mohutným nárazníkem a dvěma hlubokými otvory chladičové masky doplňuje tentýž motiv na kapotě, sloužící jako dvojice průduchů vzduchu k motoru. Jak tak ale auto obcházíme, stále více v něm poznáváme starého známého z Rüsselsheimu. Tvar blatníků, silueta zejména přední části karoserie, dveřní kliky, tvar dveří ani veškeré boční prolisy nezastíní příbuznost s omegou.

Zato po otevření širokých a masivních dveří se náhle ocitáme v úplně jiném světě. Kabina sice nezastírá zámořský původ, inspirace evropskou architekturou je však více než zjevná. Přístrojový štít s navzájem překrytými kruhovými ukazateli byl pro opely před koncem tisíciletí typický, na míru vestavěné rádio s přehrávačem CD nese logo německého Blaupunktu a místo běžného amerického automatu je vůz vybaven klasickou řadicí pákou. Interiér je prostorově velkorysý, možná právě proto nabízí zadní řada pouze dvě sedačky. Tři cestující by se zde totiž neslušně tísnili. A zbytečná byla vlastně i ta dvojice - zadní křesla v kupé koncepce 2 + 2 jsou totiž obecně chápána jako nouzová a pasažéři nežádoucí.

Pro sport i pobavení

Podle majitelových slov najdete v České republice zhruba tři kusy tohoto atraktivního kupé. Přestože na konkrrétním autě září ze všech stran loha britského Vauxhallu, sedadla jasně prozrazují, že k nám auto přicestovalo z USA. Šedý pontiac pochází ze samotného konce produkce, tedy z roku 2006. A máme obrovské štěstí - pod dlouhou přední kapotou je napěchována dokonce objemnější varianta osmiválce, dosahující výkonu téměř 300 kilowattů, ve sportovním žargonu tedy přes 400 koní. Takže urychleně za volant a vyrazit!

Burácení motoru po nastartování nám nahání husí kůži, vzhledem k udávané bytelné pohotovostní hmotnosti téměř1,8 tuny však očekáváme spíše pohodovou jízdu. Jenže šestilitrový motor má síly na rozdávání a je připraven splnit každé přání. My po něm teď v okolí Čelákovic žádáme pěkně svižnou a dynamickou jízdu. Sešlápnutí plynového pedálu funguje jako otočení kouzelným prstenem, v tu ránu se téměř pětimetrový kolos zběsile vrhne kupředu, připadáme si jako na hřbetu šelmy. Komfortní podvozek s původem v omeze přitom dokáže i při rychlé jízdě v zatáčkách krásně žehlit nerovnosti, navíc se na palubě díky majestátním rozměrům cítíme jako v reprezentační limuzíně.

Při téhle krásné jízdě si nostalgicky zavzpomínáme, z kolika luxusních osmiválcových kupé jsme v době produkce monara a GTO mohli vybírat v Evropě. Mercedes--Benz CL 500, BMW 650i, Jaguar XK8, Maserati 3200 GT. Nic dalšího nás nenapadá. Jisté však je, že ceně kupé od koncernu General Motors se žádný z těchto Evropanů přiblížit nedokázal.

Vzbuzuje velký zájem

Během krátké výrobní kariéry si kupé na bázi druhé generace Opelu Omega dokázalo podmanit pěkný kus světa. Bohužel však ne ten náš. O to větší kuriozitou však je dnes na starém kontinentě, který mu věnoval techniku a základ designu. Po krátké projížďce severovýchodně od Prahy můžeme po tvrdit, že po Pontiaku GTO se lidé už teď houfně otáčejí. Těžko říct, zda je to kvůli silně povědomému vzhledu, nebo jednoduše proto, že si tohle auto nedokážou zařadit do žádné škatulky. Jde o velmi silnou automobilovou osobnost, která je na silnici za všech situací nejen vi- dět, ale i pořádně slyšet. Tohle jarní dopoledne se nad Polabím snášela deštivá mračna. Rozehnat je obrovským americkým kupé s ryčným vidlicovým osmiválcem pro nás bylo velkou ctí.

Křiklavý i v šedém laku

Pontiac GTO jsme vlastně nafotili úplnou náhodou. Když zná člověk některé exotické auto jen z internetových prezentací a pak ho spatří na vlastní oči, moc rád si ho důkladně prohlédne. A když má štěstí a objeví se u toho majitel, většinou si o svém pokladu s obdivovatelem rád pohovoří. A nakonec může taková debata vyústit i v nadšenou předváděcí jízdu. GTO i monaro si sice z webových stránek pamatuji převážně v křiklavých karosářských lacích, jenže po setkání s americkým unikátem svorně prohlašuji, že tohle auto umí být křiklavě pestré klidně i v nudně šedém odstínu.

