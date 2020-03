Prohlédněte si VW T-Roc Cabriolet do posledního detailu. Stylovější už nebude

V České republice už je zase možné objednávat Volkswagen bez střechy. Stal se jím model T-Roc Cabriolet a tuzemské zastoupení si ho cení na nejméně 700.000 Kč (výbava Style, motor 1.0 TSI o výkonu 85 kW). Oproti standardnímu modelu si tak připlatíte o více než dvě stě tisíc korun.

Cabriolet to však vedle stahovací střechy kompenzuje bohatší standardní výbavou, ke které se řadí 17palcová kola, navigace, adaptivní tempomat, systém rozpoznávání dopravních značek, bluetooth, zadní LED svítilny i ambientní osvětlení interiéru. Cabriolet si lze ještě vylepšit výbavou R-Line, nebo patnáctistovkou TSI, ke které je k mání i automat.

Minulý týden jsme se měli s tímto stylovým modelem prohánět po Mallorce. Vzhledem k současné situaci nám to ale znemožnila epidemie koronaviru. Automobilka však už na místě byla a podělila se s námi i o bohatou fotogalerii, kterou si můžete prohlédnout nahoře.

Volkswagen T-Roc Cabriolet: Ceny pro český trh Motor Výbava Style Výbava R-Line 1.0 TSI/85 kW 6M 699.900 - 1.5 TSI/110 kW 6M 737.900 814.900 1.5 TSI/110 kW 7A 797.900 874.900

Asi nejzajímavější Volkswagen dneška se u českých prodejců objeví začátkem května. Má plátěnou střechu, která se skládá do kufru. Celý mechanismus a dodatečné výztuhy pro zpevnění vozu pak přidaly téměř 200 kg navíc, což se odrazí na celkové dynamice. Z technických údajů však vyplývá, že maximální rychlost zůstává na stejné hodnotě jako u SUV. Na celkové parametry se můžete podívat níže v tabulce.

Volkswagen T-Roc: Srovnání parametrů otevřené a uzavřené verze Verze Kabrio SUV Kabrio SUV Motor 1.0 TSI 1.0 TSI 1.5 TSI 1.5 TSI Zdvihový objem [cm3] 999 999 1498 1498 Válce/ventily 3/4 3/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 85/5000 85/5000 110/5000 110/5000 Točivý moment [N.m/min] 200/2000 200/2000 250/1500 250/1500 Převodovka 6M 6M 6M(7A) 6M(7A) Max. rychlost [km/h] 187 187 205 205 Zrychlení 0-100 km/h [s] - 10,1 - 8,4 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,4-5,6 5,3-5,4 5,5-5,7(5,6-5,8) 5,4(5,4) Pohotovostní hmotnost [kg] 1487 1293 1524(1540) 1330(1350) Celková hmotnost [kg] 1850 1790 1880(1900) 1850(1860) Max. hm. nebrzd. přív. 12% [kg] 1300 1300 1500 1500 Max. hm. nebrzd. přívěsu [kg] 740 640 750 640(670)

Na seznámení s novým Volkswagenem T-Roc Cabriolet si tak budeme muset počkat až na test v českých podmínkách. Ten by mohl proběhnout ještě během května. Mimo jiné nás bude zajímat, jak se hmotnost navíc propíše do jízdního projevu u litrového tříválce, případně jaký to bude mít vliv na spotřebu paliva.

Podle našich informací by měl být větší zájem o motor 1.0 TSI. Odhadujeme, že už kvůli nižší základní ceně. Nabídka pohonných jednotek je kompletní, což znamená, že se pod kapotou T-Rocu Cabriolet neobjeví turbodiesel ani silnější dvoulitrový motor TSI. Tím odpadají také spekulaci o ostré verzi R.

