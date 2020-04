Prohlédněte si vůbec první Ford F-150 od Arctic Trucks. U nás byste ho nevyužili

S názvem Arctic Trucks jste se již určitě setkali, minimálně pokud jste fanoušky pořadu Top Gear. Výtvory tohoto islandského stavitele totiž pomohly celému štábu britského pořadu dojet v roce 2007 až na Severní pól. Aby toho nebylo málo, dojel pak s jedním vozem moderátor James May pod aktivní sopku pro čerstvý kus země.

Pro Top Gear to byly dvě červené Toyoty Hilux, společnost toho ale vytváří víc a některé vozy jsme si už dokonce ukázali. Stavitelé nyní představují dalšího přemožitele terénu, který má svůj základ vůbec poprvé ve Fordu F-150, nejprodávanějšího amerického pick-upu. Jmenuje se AT44 a stejně jako u ostatních výtvorů jde o veledílo, se kterým můžete vyrazit na konec světa.

Americký pick-up je posazený na 44palcových pneumatikách Nokian. V tuto chvíli ještě neznáme kompletní specifikaci. Americký magazín Motor1.com nicméně poukazuje na to, že pod kapotou bude nejspíš šestiválec EcoBoost o objemu 3,5 litru. Ten díky dvojitému přeplňování produkuje velmi slušný výkon 279,5 kW (380 k) a točivý moment 637 N.m. Zní to hezky, Arctic Trucks ale staví auta do těch nejnáročnějších podmínek a v našem prostředí byste zřejmě nenašli místo, kde by bylo možné vůz naplno využít.

Vůz byl po dobu dvou týdnů náročně testován na Islandu. Vedení společnosti je s výsledkem spokojeno a již brzy vůz zamíří k zákazníkům. Ještě předtím nám ale určitě odhalí kompletní specifikaci. Vedle Fordu a Toyoty spolupracuje společnost například se značkami Iveco, Nissan či Lexus.