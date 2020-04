Prohlédněte si nový VW Golf ve všech výbavách. Rozdíly mezi nimi bijí do očí

Aktualizovaný ceník nového Volkswagenu Golfu je jedna věc, druhá věc je ale fakt, že jsme dosud nevěděli, jak vlastně vypadá třeba nejlevnější verze za 479.900 Kč, kterou jsem nedávno zmiňoval ve spojitosti s českými cenami Hyundaie i30 po faceliftu. Rozdíl mezi těmito vozy činí téměř 160.000 Kč, což je v segmentu kompaktů opravdu dost.

Základní cena 479.900 Kč se vztahuje k linii nazvané prostě Golf. Ve standardu najdete třeba šest airbagů, 15palcová ocelová kola s velkoplošnými kryty, rádio Composition s 8,25palcovým dotykovým displejem, LED světlomety a zadní svítilny, centrální zamykání Keyless Go, digitální přístrojový štít App Connect, vyhřívání předních sedadel, volantu a trysek ostřikovačů předního skla, automatickou jednozónoovou klimatizaci, mobilní internetové služby a funkce We Connect a We Connect Plus, bluetooth konektivitu, asistent pro jízdu v jízdním pruhu, dva vstupy USB-C vpředu či systém Car2X, díky kterému bude moci golf komunikovat s dalšími vozy v okruhu až 800 metrů.

Zatímco na Slovensku najdete v ceníku golfu i motor 1.0 TSI/66 kW, v Česku se vůz prodává přinejmenším s motorem 1.0 TSI/81 kW. To je také jediný agregát vyhrazený základní linii Golf. Pro případ, že budete chtít mít pod kapotou něco silnějšího, musíte sáhnout o úroveň výše. Tu představuje linie Life, která zároveň zahrnuje nejširší paletu agregátů. A jak můžete vidět v přiložené galerii, kde najdete fotky všech výbav golfu, s linií Life vůz výrazně prokoukne i uvnitř.

Golf ve výbavě Life startuje na 524.900 Kč. Ve standardu dostanete litá 16palcová kola Norfolk, dekorační osvětlení exteriéru včetně promítání loga na vozovku a osvětlení klik dveří, parkovací senzory, adaptivní tempomat, ambientní osvětlení interiéru, středovou loketní opěrka vpředu i vzadu, třízónovou klimatizaci, výškově nastavitelná přední sedadla s bederními opěrkami a v kufru najdete 12voltovou zásuvku či polohovatelnou podlahu.

Zvenku se linie Golf a Life liší vlastně jen velikostí a typem kol. Pokud tedy chcete golf za nejnižší cenu, ale nepřenesete se přes patnáctky s velkoplošnými kryty, můžete si připlatit 11.600 Kč za lité disky Norfolk, které má linie Life ve standardu.

Co obnáší Volkswagen Golf ve verzi Style, už z našeho webu možná víte. Jeden takový jsme totiž měli v redakčním testu. Nad rámec linie Life dostanete třeba litá 17palcová kola Belmont, lepší LED světlomety, chromované plakety na předních blatnících, ergonomická přední sedadla s elektrickým nastavením a prodloužitelným sedákem u řidiče, navigaci či ambientní osvětlení interiéru s třiceti barvami namísto deseti. To vše za cenu od 614.900 Kč i z toho důvodu, že zatímco pro předchozí dvě linie byl dostupný motor 1.0 TSI/81 kW, linie Style začíná s patnáctistovkou TSI o výkonu 96 kW.

Novinkou na trhu je sportovněji laděná linie R-Line. V úvodní nabídce nebyla dostupná a nyní je možné ji kombinovat jen s nejvýkonnějšími motory. Za nejméně 650.900 Kč dostanete patnáctistovku TSI/110 kW, manuální převodovku a dost vnějších odlišností.

VW Golf VIII. generace: Technická data motorů TSI a ceny platné k 14. dubnu 2020 Motor 1.0 TSI 1.5 TSI 1.5 TSI 1.5 eTSI Zdvihový objem [cm3] 999 1498 1498 1498 Válce/ventily 3/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 81/- 96/5000 110/5000 110/5000 Točivý moment [N.m/min] 200/2000 200/1400 250/1500 250/1500 Převodovka 6M 6M 6M 7A Max. rychlost [km/h] 202 214 224 224 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,2 9,2 8,5 8,5 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,6 4,7/4,8 4,8/4,9 4,6/4,7 Cena Golf [Kč] 479.900 - - - Cena Life [Kč] 524.900 548.900 572.900 653.900 Cena Style [Kč] - 614.900 638.900 719.900 Cena R-Line [Kč] - - 650.900 731.900

Kola jsou stále 17palcová, ale v designu Valencia, jiné jsou nárazníky, prahy, vzadu najdete i atrapy koncovek výfuku, jako tomu bylo u golfu R-Line minulé generace, a přibyl i sportovní podvozek či progresivní řízení. Uvnitř jsou sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami vpředu, volant s tlustějším věncem a perforovanou kůží v místech úchopu či hliníkové kryty pedálů a prostoru pro levé chodidlo řidiče.

Sluší se dodat, že Volkswagen prozatím zveřejnil jen ceny běžných verzí, nikoliv ceny, za jaké u nás ještě v letošním roce pořídíte deriváty GTI, GTD a GTE. Nehledě na to, že ostrou verzi R jsme zatím mohli vidět jen na špionážních fotkách. V nabídce zatím chybí i 150kW plug-in hybrid. Praktičtější verze Variant pak dorazí až koncem letošního roku.