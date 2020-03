Prohlédněte si český katalog Seatu Leon nové generace. Jednou může být vzácný

Asi nejsem sám, komu se po bytě a ve sklepě válí spousta dobových prospektů vozů, které už na silnicích skoro nepotkáte, a když už, tak v hodně unaveném stavu. Přišel jsem k nim různě, zejména však na brněnském autosalonu a v dealerstvích, když jsme začátkem tisíciletí vybírali nové auto. Bral jsem všechno. Plakáty, cédéčka, brožury, ceníky a doma ode mě byl na spousty hodin klid. Každý obrázek auta měl svou cenu.

Někdo tyto materiály považovuje za veteš, která si nezaslouží nic jiného než roztřídit do kontejnerů. Jenže pro nás mohou mít cenu zlata. Nezdá se to, ale na dobový ceník první generace octavie v dobrém stavu jen tak nenarazíte. A když už, tak na aukčních webech za pár stokorun. Posloužit může i po více než dvaceti letech od vydání. Navodí nostalgickou náladu nebo dovolí zajímavé srovnání se současnou cenovou politikou. A to je jen kapka v moři. Vzpomeňte si třeba na katalog příslušenství, který v antikvariátu našel kolega Miro Mihálik. O takových prvcích si dnes můžeme nechat jenom zdát!

Jsem pro, abychom katalogy uchovávali alespoň v digitální podobě. A začít můžeme novým Seatem Leon, který by měl na český trh vstoupit v horizontu několika týdnů. Ceny zatím nemáme (v Německu by měly začínat na zhruba 20.000 eurech), 17stránkový katalog v češtině je už ale k dispozici a vy jej najdete v přiložené galerii.

Najdete v něm Seat Leon v dostupných výbavách, nabídku kol včetně velkoplošných krytů, paletu laků karoserie a čalounění sedadel, vybrané asistenční systémy a tak dále. Úplně na konci jsou i rozměry karoserie, chybí však technická data pohonných jednotek. Ta dostupná najdete v tabulce níže, na více si ale budeme muset počkat.