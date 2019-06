Výroba Fordu Mustang Bullitt jede dál! Vysoká poptávka je na nečekaném místě

Ford představil k padesátému výročí filmu Bullittův případ speciální edici modelu Mustang, který se společně se Stevenem McQueenem stal hvězdou slavného bijáku z konce 60. let. Tenkrát, v roce 2018, nechal Ford postavit limitovanou sérii nazvanou jednoduše Bullitt.

Nebylo to však poprvé, edice Bullitt má u Mustangu už nějakou tradici. První přišla v roce 2001, druhá pak v roce 2008. Současná třetí se těšila enormní popularitě a téměř ihned bylo vyprodáno. Pár kousků se dokonce dostalo i do České republiky.

Díky obrovskému zájmu Ford schválil výrobu modelu až do roku 2020. To znamená více cool Mustangů na našich silnicích! Poptávka je totiž vysoká především v Evropě. Celkově se tady Mustangu daří, a to i obyčejným sériím. Vždyť Ford Mustang je již počtvrté nejprodávanějším sportovním vozem na světě a prvenství mu patří i v České republice.

Jen připomenu, že Bullitt je k mání pouze s motorem 5.0 V8 naladěným na 338 kW (459 koní) a točivým momentem 529 N.m, který je spárovaný se šestistupňovou manuální převodovkou. V českém ceníku je za 1.426.990 Kč.