Produkce Bugatti Chiron míří do finále. Rekordy už lámat nepotřebuje, je ikonou

Francouzský hypersport Bugatti Chiron dospěl do poslední produkční fáze. Z původně plánovaných 500 kusů jich totiž zbývá vyrobit už jen 40. Nástupce modelu Veyron, který navždy změnil svět superaut, se tak pomalu chystá do důchodu. Automobilka již navíc nepřijímá objednávky na standardní model. Posledních čtyřicet kusů bude složených z verzí Super Sport a Pur Sport.

„S Chironem Pur Sport a Super Sport nabízíme našim zákazníkům vyvrcholení dlouholetého vývoje platformy Chironu,“ sděluje vedoucí prodeje Bugatti Hendrik Malinowski. „Toto spektrum využití, ať už jde o dosažení limitu na závodním okruhu, nebo o jízdu na dálnici v absolutním luxusu, posunulo Chiron na zcela novou úroveň,“ dodává.

První Chiron dorazil k zákazníkovi v březnu roku 2017. Celosvětový debut proběhl na autosalonu v Ženevě rod předtím a na voze visela cenovka 2 miliony eur. V květnu roku 2018 byl zákazníkovi dodán stý kousek. V únoru o dva roky později to byl již dvě stě padesátý. Nejsilnějším trhem modelu jsou Spojené státy americké.

Výkonem 1500 koní, točivým momentem 1600 N.m, stovkou za 2,4 sekundy a třístovkou za 13,1 sekundy se Chiron stal jedním z vrcholů inženýrství poslední dekády. V roce 2017 stanovil s časem 41,96 sekundy rekord v disciplíně 0-400-0 km/h. Ještě předtím předprodukční prototyp dokázal pokořit rychlost 490,484 km/h.

Veškeré rekordy Bugatti Chiron však již byly překonány. Doba se totiž mění a výkon přes 1000 koní už dnes nikoho neohromí. Chiron to měl hlavně po Veyronu těžké, protože přišel do úplně jiné doby. Jenže oproti ostatním hypersportům, které jsou už i rychlejší, je Chiron v podstatě masovkou, která se vyrábí už čtyři roky a existuje ve 460 kusech.

Pokud se nemýlím, tak za posledních patnáct let vznikly pouze dva vozy této kategorie, které Chiron překonaly v počtu vyrobených kusů. Jsou to Ferrari LaFerrari a Porsche 918 Spyder. Většina moderních hypersportů se drží do dvou stovek produkčních kusů.