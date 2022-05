Prodrive chystá vlastní restomod. Znovuzrozené Subaru Impreza první generace bude lahůdkou pro fandy WRC

Spousta modré, spousta koní, ikonický design a technika 21. století. Britští specialisté stvoří omezenou sérii STI po vzoru 22B.

V roce 1998 Subaru slavilo svůj třetí titul v řadě v poháru konstruktérů ve světovém šampionátu v rallye. Do Imprezy 22B zabudovalo motor EJ22G o objemu 2,2 litru s výkonem 206 kW, přeplňovaný turbem IHI RHF 5HB, osadilo ji bodykitem po vzoru speciálu WRC, odpružením Bilstein… O výjimečnosti tohoto stroje svědčí fakt, že se v Japonsku všech 400 kusů pro tamní trh prodalo za dva dny. Vozy dovezené do Británie si vzala do parády společnost Prodrive, která nyní na svou práci naváže projektem P25.

Slíbený máme parádní retro design s moderními prvky, jak se můžete přesvědčit na skice. Označení P25 odkazuje na dvouapůllitrový čtyřválcový boxer, vyladěný na výkon přes 300 kW (určitě přes 400 koní). Ten bude samozřejmě pohánět všechna čtyři kola skrze šestistupňovou poloautomatickou převodovku.

Ke skvělým jízdním vlastnostem má přispět lehké šasi – nejpravděpodobněji se jeví využití již existujících kastlí ze starých Imprez, které nevážily téměř nic. Kapotáž má v hojné míře využít uhlíková vlákna. Vznikne pouhých 25 kusů a premiéra proběhne koncem června na Festivalu rychlosti v Goodwoodu.