Proč je datum 31. října pro Ford tak mimořádné? Tajemná fakta většina lidí vůbec nezná

Poslední říjnový den patří nejen Halloweenu, ale také značce Ford. Ta by si mohla připomenout řadu zajímavých událostí, které se v její minulosti odehrály. Některé jsou zajímavé, na jiné by raději zapomněla.

Dnes je poslední říjnový den přinášející bujaré oslavy keltského svátku Halloween. Kromě toho v tento den roku 1874 odstoupil Bedřich Smetana ze všech funkcí v Národním divadle, v roce 1959 bylo založeno pražské divadlo Semafor a roku 2003 přestaly platit 10- a 20haléřové mince. Poslední říjnový den je významný i pro automobilku Ford, protože se k němu váže hned několik zajímavých událostí, o kterých téměř nikdo neví.

Dnešní výrobní kapacity automobilek jsou obrovské. Například Škoda Auto vyrobila loni v Mladé Boleslavi 415.000 vozů, celosvětově pak skoro 780.000. To je kolem 2160 vozů denně. To je velké číslo, ale jen do chvíle, než zjistíte, že 31. října 1925 stanovila značka Ford nový rekord, kdy za pouhý den vyrobila 9109 Modelů T.

Fordovo „téčko“ tvořilo ve dvacátých letech minulého století téměř polovinu globálně registrovaných vozů. Není divu, vždyť se jich do roku 1927 vyrobilo na 15 milionů kusů a při ceně mezi 260 až 850 dolary bylo skutečně dostupné. Kromě USA se Model T vyráběl také v Argentině, Belgii, Brazílii, Dánsku, Francii, Japonsku, Kanadě, Mexiku, Německu, Norsku, Irsku, Španělsku a Velké Británii.

I druhá zajímavost spojená s tímto datem se váže k produkci. Poslední říjnový den roku 1935 postavili dělnicí miliontý motor Ford V-8 zhotovený během tohoto kalendářního dne. Osmiválec byl osazen do modelu Touring Sedan s karoserií z dílny Briggs.

Ve stejný den, jen v roce 1939, skončila výroba méně známého Modelu 7Y a naběhla produkce jeho nástupce E04A Anglia, který je svým názvem povědomější. V Británii šlo o nejmenší vyráběný Ford a ve většině případů měla karoserie černou barvu. Tato vstupní varianta byla skromná i motorem. Volba padla na čtyřválec o objemu 0,933 litru. Exportní modely měly větší dvanáctistovku. Mezi lety 1938 až 1939 vzniklo 65.098 kusů.

Něco skončilo a něco nového začalo. 31. říjen 1958 patřil luxusním Fordům, respektive premiéře jeho honosné řady Edsel. Jméno dostala podle Edsela Forda, syna Henryho Forda. Cílem bylo získat větší podíl na trhu na úkor značek Buick, Dodge. Bohužel si Ford vybral katastrofální načasování, kdy se ekonomika nacházela v recesi. Na luxusní vozy neměli zákazníci pomyšlení, navíc měl Edsel výstřední design a kvalita za konkurencí pokulhávala. Po proinvestování 250 milionů tehdejších dolarů Edsel jako značka po třech letech zanikl.