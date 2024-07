Pro 50 vyvolených: Red Bull RB17 jezdí stejně jako F1, hybridní V10 má přes 1200 koní

Vypadá jako virtuální koncept do hry Gran Turismo, ale je to realita – okruhová hračka bude připravena k prvním jízdám v příštím roce.

Před třemi lety inicioval vývoj projektu Adrian Newey, nyní se model s oficiálním označením RB17 řítí do finále. Konstruktér, který proslul svou vynikající prací u McLarenu, Williamsu a Red Bullu společně s týmem 120 vývojářů mohl konečně představit výsledky své práce.

„Myšlenku na to, že bych se ujal výzvy navrhnout náš vlastní hypersportovní vůz od konceptu až po dodání, jsem nosil v hlavě mnoho let a byl to úžasný projekt a cesta,“ uvedl Newey. „To, že konečně nastal den, kdy sundáme plachtu a uvidíme zrod modelu RB17, je opravdu pozoruhodné. Hypersportovní vůz RB17 v sobě zahrnuje vše, co představujeme: nepopiratelný výkon, rychlost a krásu. Jeho schopnosti jsou velmi přizpůsobivé a my jsme si dali záležet na tom, abychom jej navrhli jako dvoumístný, aby si vzrušení z jízdy rychlostí F1 mohl vychutnat i kamarád nebo spolujezdec,“ dodává.

Rychlost F1 zde není nadsázkou – Red Bull RB17 váží méně než 900 kilogramů, má výkon přes 895 kW (zhruba 1217 k) a umí jezdit přes 350 km/h. Silný motor a vysokou maximální rychlost v přímce má dnes kdeco, ale zde jde o špičkovou techniku a aerodynamiku s přímým vztahem k F1. Dle tvrzení Red Bullu má ostatně auto jezdit na okruzích srovnatelné časy s aktuálními formulemi.

Předně je tu motor – atmosférická V10 z dílen Cosworth, která zvládá až 15.000 otáček za minutu. Její výkon je 735 kW, k těm se přidává dalších 145 kW elektromotoru uloženého v převodovce. Bez příplatkové výbavy typu klimatizace nebo skleněného čelního skla vůz váží dokonce jen 805 kilogramů. Konstrukce šasi a kapotáž jsou samozřejmě z uhlíkových vláken, na délku má RB17 zhruba pět metrů při dvoumetrové šířce.

Red Bull vyrobí padesát exemplářů a využije při tom stejné dodavatele, kteří pracují na jeho monopostech F1. V současné a na Festivalu rychlosti v Goodwoodu představené podobě jde čistě o okruhovou hračku, s níž budou moci majitelé vyrazit na jízdy pod taktovkou výrobce, ale Adrian Newey naznačil, že by byla možná úprava pro provoz na běžných silnicích.