Přívěs za Ferrari, pohovka na Porsche? I sporťáky mohou být praktické, koukejte!

Najdou se majitelé, kteří nemají problém se svým malým a často neprostorně placatým autem odvézt nejrůznější formy nákladu. A tyto situace pak vypadají opravdu zajímavě. Jasně, vyrazit pro dřevěné desky do Hornbachu v Chevroletu Corvette nebo stěhovat gauč pomocí Porsche 911 asi není nejlepší nápad, ale co když nemáte na výběr?

Přístupu a kreativitě se meze nekladou, a proto se někteří majitele vůbec neobtěžují pro tyto úkony používat praktičtější auta. Nacpat šest pytlů mulčovací kůry na místo spolujezdce v Lamborghini Aventador? Proč ne? Použít křídlo Ferrari F40 k rozvěšení vypraného prádla? Může být. Tažné zařízení a přívěs? Klidně.

A to nemluvíme o nespočtu lidí, kteří na svém supersportu vozí jízdní kola nebo na něj po vzoru Jona Olssona upevní střešní box. Jde o aktivní chuť vyvrátit fakt, že tato vozidla jsou určena jen k občasnému jezdění. S trochou umu se do nich, na ně a za ně vejde plno věcí. Nehledě na to, že takto využitá sport-super-kára vypadá jednoduše cool.

V galerii najdete celou várku případů, kdy se ze zdánlivě nepraktického auta stane auto praktické. Protože když se chce, všechno jde.