Příští generace VW Tiguan přijde nečekaně brzy. Musí držet basu s elektromobily

I přesto, že je současný Volkswagen Tiguan na trhu zhruba tři roky, podle britského magazínu Auto Express se už chystá nová generace, která by měla dorazit do dvou let. Máme prý čekat radikální změnu designu i nové motory pod kapotou. Všechno je to dané příchodem elektrických SUV rodiny ID., se kterými musí nejprodávanější model značky držet krok.

Vedle elektrického SUV Tiguan nesmí vypadat jako dinosaurus. Šéfdesignér VW Klaus Bishoff prozradil, že se model vzdá krabicového tvaru a přivlastní si něco agresivnějšího. Něco nám tak říká, že silueta se bude blížit dříve nakousnutému SUV-kupé.

Dokonce se objevily zprávy o tom, že si nový Tiguan něco vypůjčí od očekávané Cupry Formentor. Novinka má snad možná i trochu hrát na city, uniformní vzhled tak bude pryč. Na praktičnosti však tratit nemá, i zavazadlový prostor by měl zůstat stejně velký.

Pod kapotou se objeví technika z Volkswagenu Golf osmé generace, včetně 48voltového mild-hybridního systému. V plánu je ale i ostrá verze Tiguan R - právě zde by dávala smysl spolupráce s Cuprou Formentor. Mimo jiné se ale očekává i dvojice plug-in hybridních jednotek.

Na fotografiích najdete koncept Volkswagen CrossBlue Coupé Concept