Přípravu auta na zimu nepodceňujte! Lze začít vhodnou příměsí do paliva, pomáhá

Než se zaměříme na konkrétní přísady do paliv, která si uživatel může dodávat sám v rámci čerpání pohonných hmot a zároveň významně ušetřit proti prémiovým palivům, představíme firmu Motul. Je na světovém trhu respektována již více jak 165 let pro kvalitu výrobků, mnoho inovací, široké portfolio olejů a maziv a rozsáhlou angažovanost v motorsportu.

Je rovněž známá jako specialista na syntetické oleje, neboť jako první výrobce uvedl v roce 1966 na automobilní trh polosyntetický motorový olej (Century 2100). Následně v roce 1971 dodal plně syntetický olej Century 300V. V průběhu let získala společnost zkušenosti jako oficiální dodavatel pro mnoho závodních týmů a výrobců a společně s nimi přispěla k budoucímu technologickému vývoji v oblasti motorsportu.

Motul podporuje množství týmů v mezinárodních soutěžích jako například 24 hodin Le Mans, FIA World Endurance Championship, Super GT, Blancpain Endurance Series, MotoGP, World Superbike, World MX, Endurance World Championship, Supercross, IOM TT a množství dalších.

Produkce

V současnosti Motul nabízí kompletní sortiment olejů a maziv pro vozy všech generací. Doplněn byl sortiment o řadu maziv určenou pro nejnovější motory v rámci emisních norem Euro6 i s výhledem norem Euro 7. Od roku 2017 přišla řada olejů pro hybridní motory. Novinku tvoří nabídka kompletní řady palivových aditiv s názvem Motul New Additive Range určená pro servisy i koncové uživatele.

Zejména v zimě

Blíží se velmi chladné počasí a tím pádem se u vozů nevyhneme studeným startům. Ne nadarmo se říkalo, že třetina opotřebení motoru pochází jen ze startů a zejména studených.

Mrazem je vše ztuhlé, oleji dlouho trvá, než se zahřeje, roste opotřebení i riziko oprav. Někdy i dost drahých. Dokonce i nový motor potřebuje údržbu. Platí to zejména pro moderní agregáty, protože jsou konstruované téměř na hranu technických možností a každá drobnost je může významně ohrozit. Proto není na škodu prevence. Není moc drahá, ale může Vám ušetřit spoustu starostí, nepříjemností a peněz.

Pro přímovstřikové benziny

Nebavíme se jen o vznětových motorech. Majitelé těchto motorů nemají pochybnosti, že správné používání aditiv a přístup k prevenci vozu může velmi elegantně a nízkonákladově zabezpečit správný chod motoru. Zejména pak u moderních motorů vybavených přímým vstřikem paliva a komponenty pro úpravu spalin souladu s emisní normou Euro 6C a nadcházející Euro 7 (2021).

Zbystřit by měli i všichni majitelé zážehových motorů, především s přímým vstřikováním. To už je dnes běžná a trhu nových vozidel jediná technologie. Jedná se o motory s populárním označením FSI, TFSI, GDI atd. Vstřikovač končí až ve spalovacím prostoru a přichází do nepříjemného styku se spalinami. Roušku mu jako v případě současné nákazy nasadit nemůžeme, ale lze jej před usazováním karbonu účinně chránit.

Opravdu pomáhá?

Společnost Motul celoevropsky provedla v posledních měsících řadu testů aditiv pro palivovou a olejovou sekci. Zkoušky proběhly na vozidlech se stářím 5-20 let. Samozřejmostí byl i různý nájezd, aby se prokázala účinnost aditiv nejen s ohledem na techniku motoru, ale i různý roční výkon.

Nově budou testovány čtyři druhy aditiv i na českém a slovenském trhu. Postupem času budeme informovat o tom, jak testy probíhají a co se děje v motoru, který dostává s palivem aditiva Motul. Mělo by také probíhat měření parametrů motoru a případný vývoj dalších charakteristik motoru.

Výrobce hodlá tuto zkoušku provázet různými soutěžemi a akcemi, aby se aditiva Motul dostala do povědomí široké odborné i laické veřejnosti.

Kdy, kde?

Distribuci produktů Motul zajišťuje v Česku společnost Inter Cars Česká republika, která je známá jako prodejce olejů, pneumatik, akumulátorů a příslušenství pro automobily různých značek a modelů.

