Připravte se na zimu! Volkswagen Service přiváží výhody pro letošního sezónu

„Někdo říká, že zima bude tuhá, jiné prameny předpovídají mírný průběh. Každopádně se vyplatí být na nástrahy zimního provozu připraven,“ říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche ČR. „Proto jsme pro naše zákazníky připravili sezonní nabídku. Díky ní ušetří na pneumatikách, servisu i příslušenství – výhodné ceny umíme třeba na střešní boxy, nosiče či akumulátory,“ dodává Špinar.

Balíček Originálního příslušenství Volkswagen pro nový Golf s 30% slevou

K vozům Volkswagen patří jen originální příslušenství. Aktuální sleva 30 % jeho? to příslušenství? přiblíží těm, kteří by se jinak poohlíželi v aftermarketu. Pro letošní zimní sezonu Volkswagen Service připravil balíček pro Golf a Golf Variant za 26 000 Kč, který obsahuje vše, co v zimě určitě využijete:

16“ zimní kompletní kola

Plastovou vložku do zavazadlového prostoru

Sadu gumových koberců

Ochrannou fólii za zadní nárazník

Dynamické středy kol

Střešní nosiče a boxy

S cestami na lyže se pojí potřeba střešních nosičů a boxů, protože například v Rakousku policie opravdu nerada vidí, když se lyžařská výbava vozí v kabině vozu. Systémovou základnou jsou originální příčníky Volkswagen, které jsou testované podle přísných norem Volkswagen City Crash Plus a splňují tak maximální požadavky na bezpečnost. Kromě toho je jejich montáž velmi snadná na střešní podélníky vozů Volkswagen. Nechybí jim funkce uzamykání a díky aerodynamickému profilu se strukturovaným profilem maximálně eliminují různé nežádoucí zvuky. V katalogu Volkswagen Originálního příslušenství jsou k dispozici pro všechny modely a vybírat z nabídky lze také na e-shopu Volkswagen v sekci příslušenství: https://eshop.volkswagen.cz/shop/kategorie/347-prislusenstvi, přičemž například pro oblíbené SUV Tiguan vyjdou příčníky na 5 180 Kč.

Ideálním pomocníkem pro převážení lyží či snowboardů a dalšího zimního vybavení jsou originální střešní boxy. Typ Volkswagen Original Comfort se dodává ve dvou objemech 340 a 460 litrů za zvýhodněné ceny 14 770, respektive 15 340 korun. Model korespondující s designem vozů Volkswagen je k dostání v černé barvě s vysokým leskem. Díky systému „DuoLift“ umožňuje pohodlné otevírání a nakládku z obou stran, nechybí mu rychloupínání a 3bodové centrální zamykání.

Ochranné vložky a koberce

Sníh, mráz, voda a hrubé podrážky zimní obuvi dávají textilním kobercům zabrat. Proto se na zimu mění za gumové koberce, nejlépe pak za sadu Premium. Přesně lícující rohožky perfektně sedí do každého modelu Volkswagen (včetně nápisu), mají protiskluzovou spodní stranu, jsou snadno omyvatelné, 100% recyklovatelné a výhodou je rovněž pevnost a dlouhá životnost. Například pro Volkswagen T-Roc stojí sada aktuálně 1 990 Kč.

A stejně jako kabinu se vyplatí chránit také podlahu zavazadlového prostoru. Plastové vložky dostupné pro všechny modely Volkswagen i Volkswagen Užitkové vozy, kde jsou prakticky nutností, ochraňují podlahu zavazadelníku před znečištěním, zabraňují klouzání předmětů a díky 4 cm vysokému okraji též zabraňují vylití tekutin na podlahu. Pro Caddy 4 se plastová vložka dodává za akčních 2 370 korun.

Baterie

Mrazy dokážou potrápit nejednu autobaterii. V rámci zimní servisní nabídky jsou k dispozici baterie z katalogu Originálních dílů Volkswagen® za výhodnější ceny. Například varianta 68AH/380A pro modely Arteon, Tiguan, Beetle, Golf a Caddy či Crafter od roku výroby 2012 vyjde na 5 430 Kč. Trend přibližování akčních cen originálních komponentů těm „neznačkovým“ tak sleduje i Volkswagen. A protože výměnu akumulátoru je lepší svěřit autorizovanému servisu, připravil Volkswagen Service kompletní ceny pro tento úkon včetně materiálu i práce. Platí pro majitele vozů Volkswagen starších 5 let a například zde výměna baterie pro Tiguan 2.0 TDI 103 kW (2013 a mladší) vyjde na 6 800 Kč. Nic víc.

Stírátka s bonusem a prostředek proti kunám

Protože čisté sklo a jasný výhled jsou základním předpokladem bezpečného provozu, vyplatí se pravidelně investovat do výměny stírátek. Při této operaci dostanete ve Volkswagen Service v rámci kampaně 1 litr originálního zimního koncentrátu do ostřikovačů za bonusovou cenu 1 Kč.

Každý, kdo nemá možnost parkování v uzavřené garáži také ocení výhodnější nabídku odpuzovače kun, které v zimních měsících hledají útočiště v motorových prostorech a rády překusují kabely. Než pak jezdit do servisu a investovat tisíce korun do opravy, je lepší kunám předcházet aplikací tepelně odolné, přírodně účinné látky, která se jednoduše nastříká do motorového prostoru a za 430 korun snadno zvýší ochranu před hlodavci.