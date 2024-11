Příprava na zimu začíná už na podzim! Zajistí skvělou jízdu po celou sezónu

Pečlivá příprava vozidla na nejchladnější část roku se motoristům vrátí v podobě bezpečné a spolehlivé jízdy i za těch nejvíce nepříznivých podmínek. Široká škála servisních služeb sahá od důkladné sezonní servisní prohlídky až po profesionální pneuservis. Držitelé zákaznické karty MyCard mohou přitom využít řadu atraktivních zvýhodnění.

„S klesajícími teplotami přichází nejvyšší čas věnovat pozornost důkladné přípravě svého vozu na provoz v náročných zimních podmínkách,“ říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika, a dodává: „Nástrahy zimy dokážou řidiče potrápit nejen v horských oblastech, ale také v každodenním provozu. S kvalitními zimními pneumatikami a perfektně technicky připraveným vozem se však naši zákazníci mohou soustředit na radostné zážitky spojené se zimním obdobím. V našich autorizovaných servisech obdrží v rámci podzimní servisní nabídky veškeré potřebné servisní služby pod jednou střechou za mimořádně výhodných podmínek.“

Všichni řidiči automobilů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy si mohou nechat zkontrolovat technický stav svého vozu v rámci podzimní servisní prohlídky. Důkladně proškolení technici tak mohou včas odhalit případné nedostatky, které by mohly v zimních podmínkách ohrozit spolehlivost nebo bezpečnost provozu. Kontrola se týká všech důležitých komponentů od brzdové soustavy přes výfukovou soustavu, kola i pneumatiky, funkčnost spojky, chladicí soustavu, klimatizaci, stěrače a ostřikovače až po akumulátor, klínový a rozvodový řemen, světlomety, těsnost a poškození motoru i motorového prostoru a provozní kapaliny. V případě okamžité realizace potřebných oprav u autorizovaného servisního partnera je podzimní servisní prohlídka pro zákazníka zdarma.

Případné opravy a odstranění technických nedostatků lze na místě realizovat za velmi výhodných podmínek, a to i u starších vozidel. Komplexní koncept servisních služeb značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy totiž počítá s odlišnými požadavky majitelů zánovních vozů (do stáří 4 let) a starších vozů (5 let a více).

Pro první skupinu zákazníků je po všech stránkách nejsmysluplnější používání originálních dílů s nejvyšší úrovní kvality, dlouhou životností a maximální spolehlivostí i bezpečností. U majitelů starších vozů se dostává do popředí otázka ceny s ohledem na časovou hodnotu vozidla. Tomuto požadavku vycházejí vstříc věrnostní programy zaměřené na starší vozy, které jejich majitelům přináší zajímavé slevy. Například program Kompletní ceny – v těchto servisních úkonech je zahrnuta jak cena dílu, tak i práce, přičemž na obě položky je poskytnuta sleva.

Servisní síť Audi má pro své klienty připravenu také řadu dalších atraktivních nabídek. Pro majitele starších vozů je určena nová služba Audi Repair Concept, která se zaměřuje na opravy poškozených komponentů. Zákazníci tak mohou oproti novému originálnímu dílu ušetřit až 80 %. Komponenty opravují sérioví dodavatelé Audi originálních dílů, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň kvality a funkčnosti. Výhodou je také fixní cena opravy a dvouletá záruka na opravený díl.

Výhodnost servisních služeb autorizovaných servisů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy lze ještě zvýšit používáním zákaznické karty MyCard, která se vystavuje pro konkrétní vozidlo ve vlastnictví fyzické osoby. Zákazníci si mohou vybrat bezplatnou verzi Service nebo zvolit rozšířenou placenou verzi Service+, která umožňuje využívat další výhody nad rámec základní verze. Pro všechny držitele zákaznické karty MyCard je nyní bez ohledu na její verzi poskytováno zvýhodnění 1500 Kč na přípravu vozidla a zajištění STK. Novým benefitem u karty MyCard Service+ je kromě výměny kompletních kol také výměna samostatných pneumatik.

Základní karta MyCard Service bez ročního poplatku zahrnuje kromě výše uvedených benefitů 15% slevu na originální díly, individuální nabídky servisních partnerů a výhody externích partnerů. Držitelé karty MyCard Service+ získají za 1 990 Kč ročně navíc dvě výměny kol včetně samostatných pneumatik a vyvážení za rok, jednu výměnu brzdové kapaliny nebo sady předních stíracích lišt a 10% slevu na originální příslušenství včetně kompletních kol.

Pozornosti motoristů, kteří nechtějí péči o svůj vůz zanedbávat, ale současně si chtějí ušetřit starosti s tím spojené, by neměly uniknout cenově atraktivní servisní nabídky. Majitelé nových a zánovních vozů až do absolvování první předepsané prohlídky si mohou pořídit Servisní balíček, nyní se slevou 10 000 Kč (Audi 15 000 Kč, Volkswagen Užitkové vozy také 15 000 Kč s výjimkou modelů Crafter (20 000 Kč) a ID. Buzz (10 000 Kč)), který kryje náklady na servisní úkony (práce a materiál) po dobu až 5 let nebo zvolený počet ujetých kilometrů.

Pro starší vozy jsou určeny předplacené Servisní prohlídky, které kryjí náklady na servisní úkony předepsané výrobcem. Aktuálně lze při nákupu 2 servisních prohlídek na následujících 48 měsíců získat druhou prohlídku zdarma. Servisní prohlídky lze pořídit výhradně online a také na splátky bez navýšení.

S přezouváním by řidiči neměli čekat až na první sněhové vločky, a to nejen kvůli znění českého zákona o silničním provozu, který řidičům ukládá povinnost používat zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, ale také z důvodu výrazně lepších provozních vlastností zimních pneumatik v porovnání s letními při poklesu teplot pod 7 °C. Kvalitní zimní pneumatiky jsou totiž složením své směsi i konstrukcí dezénu optimalizovány pro provoz v zimních podmínkách, a to včetně převažujících mírných zim s častější jízdou na mokru.

Autorizované servisy značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy nabízejí svým zákazníkům kompletní pneuservis od přezutí, vyvážení a správné nahuštění přes očištění a uskladnění až po nabídku nejvhodnějších nových pneumatik a kol pro příslušný model a bezplatnou ekologickou likvidaci použitých pneumatik. Řidiči, kteří plánují cesty do hor, mají navíc v široké nabídce originálního příslušenství na výběr také různé varianty sněhových řetězů do extrémních sněhových podmínek.

Obavy z poškození pneumatiky na cestách rozptýlí pneumatiky s unikátním systémem AirStop, který poškozenou pneumatiku utěsní, aby bylo možné bezpečně dojet až do autorizovaného servisu. Při zakoupení jakékoli nové pneumatiky v autorizovaných servisech Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy získají zákazníci navíc 3letou PneuGaranci. Tato záruka se vztahuje na neopravitelná poškození, k nimž dojde při běžném provozu. S programem PneuGarance získá zákazník slevu až 70 % z ceny pneumatiky, na níž je garance uplatňována. Výše slevy (stejně jako doba platnosti záruky) závisí na hloubce zbytkového dezénu, přičemž limitem je 5 mm.

Zimní provoz může usnadnit a zpříjemnit příslušné originální příslušenství, které stejně jako samotné automobily značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy splňuje nejvyšší nároky na kvalitu, bezpečnost, funkčnost, dlouhou životnost a design. Například lyžaři ocení praktičnost aerodynamicky tvarovaných střešních boxů na lyže či snowboardy a zavazadla, které se připevňují ke střešním nosičům a příčníkům se zajištěním proti odcizení. Interiér ochrání odolné a nepropustné pryžové podlahové rohože a plastová vana do zavazadlového prostoru. Odstraňování námrazy a sněhu z oken a dalších částí karoserie usnadní multifunkční škrabky, doplněné případně i praktickým smetákem nebo vodotěsnou rukavicí pro maximální komfort. Výrazné zvýšení komfortu může přinést dodatečná montáž nezávislého topení, díky němuž budou cestující usedat do předem vyhřátého vozu.

Pro fanoušky značek Volkswagen, Audi a Volkswagen Užitkové vozy jsou připraveny oficiální e-shopy, v nichž naleznou širokou nabídku produktů z lifestylových kolekcí a širokého sortimentu originálního příslušenství. Doprava do odběrných míst je zdarma s možností vrácení zboží do 14 dnů.