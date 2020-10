Jak připravit karavan na zimu? Projděte si přehled úkonů, které nesmíte podcenit

Zazimování karavanu není jenom o zaparkování a uzamčení. Všechna péče, kterou karavanu věnujete, nejenom prodlouží jeho životnost, ale také vám pak usnadní přípravu na novou sezónu. Během příprav a mytí karavanu máte také jedinečnou možnost vše kompletně zkontrolovat a připravit se na případné opravy a servis.

Níže jsme pro vás sestavili základní body, které byste při zazimování nebo delším odstavením neměli vynechat.

Pokud máte možnost parkování pod střechou, je to pro karavan úplně ideální. Pokud ne, nevadí to, jen je dobré vyhnout se třeba parkování pod stromy. Tím předejdete možným pádům větví nebo znečistění od ptáků.

Vhodné není ani parkování na loukách nebo v prostorech, kde může být nestabilní podloží a vlhkost, která může karavan také poškodit. Dobré je třeba hlídané parkoviště, kde máte zpevněnou komunikaci a nemusíte se bát krádeže ani poničení karavanu jinými vozidly. Nebo jiné parkoviště či zpevněná příjezdová cesta k domu.

Karavan není vhodné nechávat postavený pouze na pneumatikách. Určitě jej podepřete i pomocí podpůrných vysouvacích nohou. Poté zajistěte i ruční brzdu. Také není od věci karavan pro jistotu zajistit klíny. Občas byste měli karavan o kousek posunout, aby nedošlo k poškození pneumatik. Někteří majitelé navíc přizvednou karavan heverem a podepřou jej tak, že pod nápravu umístí skládací podpěry. Tím se ulehčí pneumatikám naprosto ideálně.

Stejně jako před začátkem sezóny je potřeba připravit interiér i na její konec. Je to i o pečlivém úklidu a příležitosti vyklizení zbytečných věcí.

Je vhodné:

omýt saponátem všechny povrchy, vč. skříněk a polic

umýt lednici, dřez a plynový sporák

vysát polstrování a matrace, nakonec je nechat opřené tak, aby kolem nich mohl proudit vzduch

vytřít podlahy

umýt koupelnu a toaletu

rolety a sítě proti hmyzu je vhodné nechat srolované, nedojde tak k opotřebení pružin

Poté nezapomeňte nechat všechny skříňky, ale i dveře otevřené – lednice, toaleta, šatní skříň, ale i ostatní úložné prostory, zabráníte tak tvoření plísni nebo nepříjemného zatuchlému zápachu, všude by měl ideálně cirkulovat vzduch.

Všechnu vodu je potřeba na zimu vypustit a ideálně vše včetně těsnění vyčistit nebo vydesinfikovat, následně je i ošetřit silikonovým olejem.

Vody byste se měli zbavit do poslední kapky a místa, kde je to možné vytřít do sucha. Pokud máte možnost, části, u kterých to lze provést, „vytřepejte“. Otevřete všechny kohouty i odvzdušňovací zátky.

Nezapomeňte při tom ani na vypláchnutí WC kazety, odpadní nádrže, vypustit vodu na splachování a otevřít ventil.

Je třeba pečlivě zavřít všechny plynové kohouty. Pokud máte možnost plynové bomby uskladnit mimo karavan, například v garáži, je to určitě lepší.

Baterie před zazimováním dobijte a občas je zkontrolujte či nabijte. Pokud máte možnost, je vhodné baterie, stejně jako plynové bomby, uložit do garáže, kde nejsou tak velké výkyvy teplot. Odpojte všechny spotřebiče a zkontrolujte, zda jsou všechny vypnuté.

Je vhodné postavit karavan i na podpůrné patky, odlehčíte tím nejenom tlumičům, ale bude také lepší i samotná stabilita karavanu. Pneumatiky doporučujeme nafouknout na maximální tlak udávaný výrobcem.

Než karavan zazimujete, je potřeba jej důkladně očistit i z venku a nezapomenout ani na střechu. Jen pozor, po střeše raději nechoďte. Ne všechny karavany mají střechu pochozí.

Je vhodné:

umýt gumové těsnění kolem oken a dveří a ošetřit je vhodným prostředkem

zkontrolovat uzavření oken včetně střešního

kontrola nájezdové brzdy a její údržba

kontrola přepojovacích kabelů

správná tlak v pneumatikách

venkovní kabely i světla je vhodné ošetřit speciální prostředkem proti korozi

Pokud nemáte k dispozici kryté stání, určitě je nutné pořídit krycí plachtu. Materiálem připomíná textilii, ale je velice odolná a jen tak se neprotrhne. Navíc chrání před povětrnostními podmínky, včetně deště, sněhu, ledu, ale i proti UV záření. Karavan nepoškrábe ani neznehodnotí lak.

Investujte do plachty přímo na karavany. Vážně se vyplatí, nejenom vhodným klimatem pod plachtou, ale i skrz manipulaci při instalaci. Vyrábějí se v různých velikostech a jsou šité tak, aby nikde nic neodstávalo, pohodlně se nasadí, zabezpečí upínacími popruhy, které jsou umístěny pod karavanem a drží i při velkém větru. Pro snadný přístup do karavanu mají i odepínací zipy, díky kterým snadno zkontrolujete karavan i uvnitř.

Určitě nepoužívejte igelit, klasické krycí nebo jiné po domácku vyrobené plachty. Je zde totiž velké riziko, že se pod nimi bude kondenzovat voda a poté bujit plísně. Pokud bude plachta nevhodně připevněná lany nebo karabinami, může naopak karavan poničit.

Pokud karavan neparkujete na hlídaném parkovišti nebo na vlastním pozemku, je vhodné karavan zabezpečit například botičkou nebo řetězem proti krádeži. Prodávají se také zámky na oj.