Příprava auta na zimu: Svěřte přípravu vozu Volkswagen profesionálům

Volkswagen zve majitele zánovních i starších vozů s logem VW do své autorizované servisní sítě na Podzimní prohlídku.

Pečlivé posouzení technického stavu vozidla odhalí všechny zjevné i skryté nedostatky, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu v náročných zimních podmínkách. Kromě Podzimní prohlídky mohou majitelé vozů Volkswagen využít v autorizovaných servisech Volkswagen také široké portfolio výhodných servisních služeb od pneuservisu až po předplacený servis dostupný i pro ojeté vozy.

„Z aktuálního vývoje počasí je zřejmé, že letošní léto již definitivně skončilo, což potvrzuje i pohled do kalendáře. Pro motoristy tak nastal čas, kdy by měli svou pozornost zaměřit na přípravu vozidla na náročné podmínky zimního období,“ říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika.

„Majitelům nových i starších osobních vozů Volkswagen jsou jako obvykle k dispozici autorizované servisy Volkswagen s atraktivní nabídkou servisních služeb, jimž nyní vévodí výhodná Podzimní prohlídka. Jejím cílem je připravit vůz kompletně na spolehlivý a bezpečný provoz v zimní sezoně.“

Zkušenosti ukazují, že pravidelná servisní péče o vůz je účinnou prevencí problémů na silnicích. Spolehlivá funkce všech systémů automobilu je důležitým předpokladem pro bezpečnou jízdu, kterou v zimním období často ohrožuje nepřízeň počasí a horší sjízdnost vozovky. Podzimní prohlídka v autorizovaných servisech značky Volkswagen připraví vůz na všechny eventuality, s nimiž se může řidič v zimním období setkat.

Servisní technici v rámci Podzimní prohlídky pečlivě zkontrolují technický stav vozu klienta a prověří funkčnost všech zásadních součástí. Jedná se především o kontrolu brzdové soustavy, výfukového systému, kol a pneumatik, stěračů a ostřikovačů, stavu akumulátoru, rozvodového řemene, systémů topení, ventilace a klimatizace nebo provozních kapalin, ale také chladicí soustavy a funkčnosti osvětlení vozu včetně jeho správného nastavení.

Zjištěné technické závady a nedostatky lze na místě okamžitě odstranit s použitím Originálních dílů Volkswagen® nebo Economy dílů. Držitelé karty Volkswagen MyCard, nabízené v bezplatné verzi Service nebo v rozšířené placené verzi Service+, mohou přitom využít různé slevy a výhody pro věrné zákazníky.

Součástí přípravy na zimní období by mělo být i přezutí vozu z letních pneumatik na zimní. I tento servisní úkon lze díky nabídce profesionálního pneuservisu spojit s Podzimní prohlídkou, a ušetřit tak čas i finanční prostředky. Celkový pneuservis zahrnuje rovněž vyčištění a správné uskladnění letních pneumatik do příští sezony za příznivou cenu. Tříletá PneuGarance, poskytovaná při nákupu nových pneumatik nebo Originálních kompletních kol Volkswagen, a technologie AirStop®, která zabrání poklesu tlaku při mechanickém poškození pneumatiky, ještě více podpoří pocit jistoty na cestách.

Aktuální nabídka servisních služeb zahrnuje rovněž zvýhodněný předplacený servis ve formě Servisních balíčků. Ty si mohou objednat jak majitelé nových, tak zánovních vozů Volkswagen před prvním servisem, nyní se slevou 10 000 Kč. Pro majitele starších vozů jsou určeny „Servisní prohlídky“, aktuálně je pro ně připravena akce „1+1 Servisní prohlídka zdarma“. Výhodou předplaceného servisu je transparentnost servisních nákladů a ochrana výdajů na servis před inflací.

Servisní balíčky pro nové vozy kryjí náklady na servisní úkony i materiál po dobu až 5 let nebo zvolený počet ujetých kilometrů. Servisní prohlídky pro starší vozy hradí náklady na servisní úkony i materiál pro až tři servisní prohlídky. Další službou pro zákazníky je E-shop Volkswagen, který umožňuje pohodlný nákup z domova a nabízí široké portfolio produktů z kolekce Volkswagen Lifestyle a Originálního příslušenství Volkswagen®.