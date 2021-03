Příprava auta na jaro: Odsolte podvozek, vytepujte vnitřek, nezapomeňte na okna!

Zima dává zabrat nejen karoserii, ale i spodní části vozu a interiéru. Všemu je vhodné věnovat náležitou pozornost při přípravě na teplejší měsíce a letní sezonu. Po skončení zimních plískanic je velmi důležité zbavit vůz soli, pokud nebyl pravidelně a důkladně myt. Někdo preferuje domácí mytí, jiný ruční myčku, další zase klasickou automyčku – v tomto případě je na vašich osobních preferencích, zda vyznáváte šetrné omytí v domácím prostředí, nebo kartáče, které sice zvládnou práci rychle, ale mohou při častém mytí poškodit lak.

Nemálo majitelů zřejmě nedá dopustit na klasický kbelík s jarem a hadr či houbu, tyto věci by se ale k autu neměly nikdy přiblížit. Detergenty pro domácí použití lak přesušují a obyčejná houba či hadřík zase mohou poškodit jeho svrchní část. Je lepší investovat pár korun do kvalitního pH neutrálního autošamponu a jemné houby, určené přímo pro mytí aut. Při mytí je vhodné také otevřít dveře, kufr i kapotu a umýt sloupky, prahy a jiná místa, na která se při očistě zvenčí nedostalo.

Po umytí a uschnutí je dobrým nápadem dekontaminace karoserie. K té slouží prostředky, které najdete v prodeji od různých výrobců pod názvem Iron wash. Díky nim kapotáž zbavíte polétavé rzi, průmyslového spadu, asfaltu a dalších kontaminantů. Stejný prostředek dobře vyčistí disky od brzdového prachu a jiných nečistot. Nakonec můžete použít klasický vosk nebo tekutý vosk ve spreji, které zabrání přichytávání nečistot až na několik měsíců.

V automyčce je vhodné připlatit si za mytí podvozku, na němž se usazuje velké množství zimních nečistot společně se solí. A určitě nemusíme dodávat, co sůl dělá při kombinaci s vodou s kovem. Alternativou odsolení spodní části vozu v automyčce jsou speciální nástavce na hadici či tlakovou myčku. Buď můžete zvolit prodlužovací nástavec se zahnutou špičkou, díky které lépe dosáhnete pod vůz a nasměrujete proud vody, nebo speciální vozík, který lze táhnout pod autem, zatím co z trysek v jeho horní části proudí voda.

Interiér v zimním období hodně trpí – do auta se vám dostávají špína, sníh i bahno. Proto je nutné zaměřit se hlavně na textilní části podlahy. Po důkladném vyluxování by mělo přijít na řadu tepování, které čalounění vyčistí do hloubky. Tím se zbavíte i případné plísně, kterou mohla způsobit vlhkost z rozpuštěného sněhu či bahna. Když textilie a čalounění vyschnou, přichází na řadu impregnace, která zabrání prostupování nečistot do materiálu tím, že na něm vytvoří neviditelnou ochrannou vrstvu.

Po zimě také nezapomeňte umýt skla zevnitř, abyste je zbavili mastného filmu, který ztěžuje výhled hlavně v šeru a tmě. K tomu stačí obyčejný přípravek na mytí oken, doleštění lze provést obyčejnou kuchyňskou papírovou utěrkou.