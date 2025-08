Připomeňte si největší úspěch Škody Octavia WRC. V Africe stála po boku těch nejlepších

V rámci letošních oslav 130 let se mladoboleslavská Škoda pochopitelně ohlíží i na své bohaté a úspěšné působení v motorsportu, kde příští rok oslaví 125 let. Tentokrát tasí z archivu snímky ze světové rally na přelomu tisíciletí, přesněji ze Safari Rally v Keni v roce 2001. Škoda byla v boji tehdejších WRC speciálů od Subaru, Fordu, Mitsubishi a Peugeotu spíše outsiderem, překvapivě zrovna na extra těžké africké rally však její Octavia WRC dosáhla svého největšího úspěchu v této kategorii.

Octavia WRC debutovala v roce 1999. Dnes už kultovní liftback upravený v rámci pravidel WRC, tedy s dvoulitrovým přeplňovaným čtyřválcem o výkonu 300 koní (221 kW), sekvenční převodovkou a pohonem všech kol, sice většinou tempem na špičku pole nedosahoval, již od začátku si však mezi piloty budoval pověst robustního vozu. A této přednosti se snažil tým náležitě využít i během Safari rally.

Škoda nasadila do 49. ročníku keňské rally v roce 2001 tři posádky. Belgické duo Bruno Thiry/Stéphane Prévot a české zástupce Romana Krestu/Jana Tománka doplňovali taky Armin Schwarz a Manfred Hiemer. Právě německá dvojka vyhrála první rychlostní zkoušku o délce 117,46 kilometru. Po druhé etapě už nicméně byla v závěsu za vedoucí finskou posádkou Tommi Mäkinen/Risto Mannisenmäki v Mitsubishi Lancer Evo 6.5.

„Hned v první rychlostní zkoušce dlouhé 120 kilometrů jsem zajel nejrychlejší čas ze všech. Tlačili jsme na pilu, aby i ostatní museli zrychlit. A když viděli, jak rychlá Octavia WRC dokáže být, tak to také udělali. Jenže když v Keni jedete rychleji, než chcete, je velká šance, že rozbijete auto. Přesně to se také mnoha týmům stalo. To byla součást našeho plánu. I když už jsme pak nevyhrávali jednotlivé zkoušky, povedlo se nám nastavit pro nás výhodné tempo,“ pamatuje Schwarz.

Pro Schwarze s Hiemerem a tým Škoda to nakonec znamenalo fantastické třetí místo a Octavia WRC se tak poprvé ocitla na stupních vítězů. Druhé místo obsadila finská posádka Peugeotu 206 WRC Harri Rovanperä a Risto Pietiläinen, načež i po údajné srážce se pštrosem si k vítězství dojeli zmíněný Mäkinen a Mannisenmäki v Mitsubishi.

Zbylé dvě posádky musely bohužel odstoupit kvůli technický problémům a nehodě. Jak moc však umí být Safari Rally krutá vůči autům i posádkám, to tehdy dokázaly i ztráty ostatních továrních týmů, bez ohledu na to, o jakých esech za volantem mluvíme. Subaru v závodě odepsalo všechna tři auta, rally nedokončili Richard Burns (nakonec vítěz sezóny 2001), Petter Solberg ani Toshi Arai, u Fordu odstoupili Carlos Sainz a Colin McRae, kdežto v Peugeotech neměli štěstí ani Marcus Grönholm a Didier Auriol.

Oproti klasickým šotolinovým rally už přitom na Safari tradičně startovala ještě rozsáhleji upravená auta, která se mohla lépe poprat s takřka „off-roadovými“ podmínkami v divočině. Ani Octavii WRC tak nechyběl vhodně zvýšený podvozek, vysoké sání motoru se „šnorchlem“ pro překonávání brodů, dodatečné světlomety v místě bočních zrcátek nebo ochranný rám přídě (zejména pak chladiče), právě kvůli vysokému riziku srážky se zvěří.

Za volantem Octavie WRC u továrního týmu Škody nakonec strávil Armin Schwarz celkem tři sezóny (1999, 2000 a 2001). Jak se závodní škodovka řídila, na to vzpomíná následovně: „Vždy to bylo trochu přetáčivé auto, ale nebylo záludné. Ničím člověka netrápilo, bylo jednoduché a příjemné na ovládání. Celkové nastavení, od podvozku, přes karoserii až po řízení, bylo skvělé. Prostě se řídila fantasticky. Svou sílu navíc ukazovala hlavně v těžkých podmínkách a za to jsem ji měl vždycky rád.“

Zdroj: Škoda Auto, autorský text | Zdroj videa: Škoda Auto