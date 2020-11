Připlatit si za doručení balíku elektromobilem? Podle průzkumu je pětina Němců pro

Ford si nechal ve spolupráci s internetovým gigantem Google vypracovat studii, které se účastnilo 1000 respondentů z Velké Británie a Německa. Průzkum měl ukázat, zdali by respondenti dali přednost doručování balíků v elektromobilech. Doručovatelské služby totiž v této nelehké době zažívají boom a čím dál častěji vyjíždějí do ulic.

K tomu všemu probíhají marketingové akce Černý pátek, kdy se obchodníci snaží nalákat lidi na někdy až extrémně nízké ceny. V letošním roce, kdy se procházet po nákupních centrech ve většině zemí prostě jen tak nemůžeme, se očekává rekordní výjezd zásilkových služeb.

Průzkum proběhl v říjnu a zde jsou výsledky. 54 % respondentů z Německa by dalo přednost doručení zásilky v elektrickém voze, 58 % to pak vítá ve Velké Británii. Ford dále zjistil, že 49 % zákazníků z Británie a 38 % z Německa by na doručení klidně počkali i delší čas v případě, že by se musel elektromobil nabít či by kvůli šetření baterie jel pomaleji.

K překvapení všech by 28 % dotazovaných z Británie a 21 % z Německa bylo ochotných za doručení balíku elektromobilem připlatit. Je tak možné, že se vám v budoucnu ukáže v objednávce položka, kde si budete moct připlatit dovoz elektrickým vozem. Po Evropě jezdí 32 milionů dodávek. Je tak jasné, že se na jejich elektrifikaci bude tlačit.