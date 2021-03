Připadá vám nová Honda HR-V mdlá? Nesmysl, prý má zintenzivnit váš život

Nová generace Hondy HR-V se nám krátce představila už na konci února a zřejmě nejzásadnější změnou oproti předchůdci, kromě nasazení čistě hybridního ústrojí, bylo razantní přepracování designu kompaktního SUV. Ve srovnání s předchozí generací tak razantní, až byste možná novince nehádali znaky japonské Hondy.

Nová Honda HR-V oficiálně: Změnila se k nepoznání, uhlazený tvar pojí s hybridem

Vývoj jednotvárného designu nového HR-V bez odvážnějších prvků, kterým model zapadá do plejády uniformních SUV na trhu, nyní komentuje samotná automobilka. Podle ní však není vzhled novinky tak nudný, jak byste si mohli myslet. Krása je pochopitelně subjektivní, osobitého designu odchozího HR-V ale novinka bezpochyby nedosahuje.

Honda říká, že vývojový tým automobilky přijal nové motto „Zintenzivněte svůj život“, tento přístup by však více seděl právě u komentáře předchozího HR-V. Výsledkem je přitom dle značky „moderní karoserie SUV kupé, která oslovuje jednoduchostí svého designu“. Není pochyb, že právě odloučením od směle různotvarého designu se chce značka zalíbit co nejširšímu publiku. Zda ale působí intenzivně, na to si každý odpoví sám.

Honda omladila model CR-V. Do Česka přichází s novým názvem a jen jako hybrid

Chtíč zalíbit se každému vlastně potvrzuje i Kojiro Okabe, hlavní konstruktér Hondy: „Při vývoji modelu HR-V jsme vedli skupinové diskuse s lidmi z různých prostředí, z mnoha oborů a napříč všemi věkovými kategoriemi a s rovným zastoupením žen a mužů.“ Návrháři pracovali rovněž s cílem „rozšiřovat názory nebo individualitu lidí“, to ale s pohledem na stereotypní vzhled nového HR-V zrovna nekoresponduje.

Na druhou stranu elegantním stylem zaujme v HR-V především v interiéru, kde působí nová palubní deska moderněji a po vzoru dnešních trendů redukuje tlačítka na středovém panelu. Otočné voliče a fyzická tlačítka pro ovládání klimatizace a dvojice USB portů tak zůstávají jedinými prvky pod obrazovkou infotainmentu.

Honda Legend II se nestala legendou, zajímavé kupé však dělá radost i dnes

V kabině se pak Honda zaměřila na vzdušnější pocit s větším množstvím světla pronikajícím dovnitř. HR-V si má zachovat „špičkovou prostornost interiéru svého předchůdce zajišťující maximální pohodlí pro čtyři dospělé cestující“. Zadní sedačky pak mají nabídnout ještě rozsáhlejší možnosti jejich sklopení.

O technice a zmíněném hybridním ústrojí jsme se nakonec rozepsali už během představení nového HR-V. České zastoupení potvrzuje, že u nás bude novinka k dispozici počátkem roku 2022.