Přínos prvního Renaultu Twingo je nedoceněný. Stanovil profil městského vozu a dodnes je jejich vzorem

První Twingo je tu s námi přes třicet let. Za tu dobu se zapomnělo, jak převratné městské auto to bylo. Aktuálně představený koncept pro rok 2026 nám to připomenul. A dědictví je to padání

Renault v rámci své elektromobilní ofenzivy opráší třicet let staré Twingo. To se sice dočkalo třech generací, přičemž poslední jste si v závěrečných letech mohli koupit i jako elektromobil, ale i současný koncept potvrzuje, že pouze první generace má potenciál stát se nestárnoucí klasikou.

Nestárnoucí hlavně proto, že jeho design skvěle funguje i po více jak třiceti letech, a dokonce ve spojení s elektromobilitou. To pánové Jean-Pierre Ploué, návrhář exteriéru a Gérard Gauvbry, tvůrce minimalistického interiéru, jistě nepředpokládali. Vlastně celý příběh prvního Twinga se dnes opakuje.

Jeho prenatální období sahá do 80. let, kdy Renault potřeboval náhradu za zastaralou R4. Projekt nesl označení „Véhicule Bas de Gamme“ (Automobil malé třídy), v rámci něhož vzniklo v první polovině osmdesátých let několik konceptů. Asi nejznámější je striktně hranatý W60 od Marcella Gandiniho z roku 1986. Jenže i v té době bylo těžké navrhnout atraktivní a cenově dostupné, které by nekonkurovalo Cliu. Vývoj šel na chvíli k ledu, ale potom se kry pohnuly, když čerstvě nastoupený Patrick Le Quément měl přivést městské vozítko do reálné podoby.

Název Twingo vymyslel Manfred Gotta a vznikl od jeho poselství, být dvěma auty v jednom – kompaktem a zároveň minivanem. Nezapomeňme, že myšlení výrazně ovlivnil úspěch velkoprostorového Espacu. Navíc Jean-Pierre Ploué a Gérard Gauvbry prokázali mimořádně nadčasový přístup, i když poslední slovo měl Le Quément. Ten například posvětil, že Twingo mělo ve srovnání s Cliem větší rozchod kol (1362/1336 mm oproti 1416/1374 mm ve Twingu). Tím dosáhlo minimálních převisů a maximální kapacity interiéru. Finální podoba byla hotová v roce 1988, ale Le Quément měl o ní pochybnosti. Před schválením vedení požádal o otevřenou mysl a ochotu vydat se novým směrem.

Twingo nakonec dostalo zelenou… a taky žlutou, červenou a modrou. Barvy se přenesly také do interiéru, což byla příjemná novinka. Nevídaně pestrá byla i premiéra 5. října 1992 na pařížském autosalonu. Lidé byli naprosto unešení z hravého a futuristického designu. Do té doby byla auta hlavně hranatá, zatímco Renault Twingo hýřil oblinami.

Další svěží vlnu moderny přineslo nahlédnutí dovnitř. Díky kolům nacpaným co nejvíce v rozích a bohatému prosklení působilo Twingo vzdušným a prostorným dojmem. Zadní lavice šla dokonce posouvat. To je i dnes v tomto segmentu mimořádné. Palubní deska měla skvostně minimalistické pojetí díky digitalizaci. Není divu, že Twingo získalo obratem 2240 podepsaných rezervací.

Dá se říci, že položilo základy konceptu praktického městského vozu, a to nejen technickými parametry, ale i chytlavým vzhledem. Zajímavé je, že ačkoliv mělo hrát roli menšího bratra Clia, cenou si byly oba modely podobné. Katalog modelového ročníku 1994 uvádí cenu nejlevnějšího třídveřového Clia s motorem 1.2 litru 15.500 DM, zatímco Twingo startovalo na 16.000 DM. Ostatní verze Clia ale samozřejmě byly dražší, protože za pětidvířko už jste dali 16.250 DM. Obecně vzato bylo Twingo levné na pořízení, protože sdílelo mnoho komponent s ostatními modely. To usnadňovalo také servis.

Twingo se zprvu nabízelo v jediné výbavě se širokou nabídkou příplatků, kam se hned následující rok nastěhovaly novinky jako dálkově ovládané centrální zamykání nebo elektrická okna a krátce na to jste mohli mít i manuální převodovku s automatizovanou spojkou (Twingo Matic). V roce 1994 rozšířila nabídku pohonů čtyřválcová dvanáctistovka z Clia a třístupňový automat. S rokem 1997 nastal čas na první facelift. Ten přinesl designové změny, ale také zvýšenou torzní tuhost karoserie. Druhá modernizace přišla v roce 2000 a poslední o tři roky později. Právě průběžná vylepšení, úpravy vzhledu a přidávání nových motorů spolu s převodovkami zajišťovaly vozu stabilní atraktivitu.

První generace Twinga se ve Francii vyráběla v letech 1992 až 2007. Souběžně nové vozy sjížděly z výrobních linek v sousedním Španělsku (1994 až 2003). Po ukončení evropské produkce Twingo pokračovalo v Columbii až do roku 2013, kdy už dávno v Evropě jezdila druhá generace.

Je to solidní Déjà vu že? Renault opět hledá levné elektrické auto do města. Úplně stejně musí Twingo v roce 2026 zapadnout pod Renault 5 a crossover R4, nadchnout svým milým výrazem a chytře navrženým interiérem. Jeho podobu zatím neznáme, ale kdyby použili opět původní styl, dokonale by zapadl.