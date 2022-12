Přijde vám nový Defender drahý? Úpravce nabídne přestavbu pro kombík za čtvrt milionu. Bude se jmenovat Tfender

Asie je země neobvyklých řešení a když nemáte na nový Land Rover Defender, prostě si jej za pár kaček uděláte ze svého levného kombíku. Musíte to ale brát s humorem.

Na autosalonu v Tokiu, který se otevírá 13. ledna, najdeme mnoho automobilových novinek, ale také se stane bohatou přehlídkou menších úpravců. Jedním z nich je ESB Style nabízející široký sortiment přestavbových kitů pro moderní i starší vozy.

Nový Land Rover Defender je designově velice povedené auto, ale ne každý si jej může dovolit. Asie je však země neobvyklých řešení a jedno z nich přináší právě ESB Style. Vyvinulo totiž kompletní kit, s jehož pomocí může britského aristokrata parkovat před domem daleko více lidí. Respektive každý majitel Toyoty Probox.

Jedná se o levný a velmi praktický kombík, který je dostupný i v užitkové verzi. Na trhu je od roku 2002 s faceliftem provedeným v roce 2014. Stejný vůz prodává i Mazda pod příhodným označením Familia. Základním motorem je zážehové třináctistovka s výkonem 94 koní a točivým momentem 121 N.m.

Alternativou je patnáctistovka s výkonem 109 koní a 136 N.m točivého momentu. Tu můžete mít také v hybridní verzi, kde elektromotor poskytuje dalších 60 koní a točivý momente navyšuje na 169 N.m. ESB Style vyvinulo konverzní sadu s ohledem na použitelnost pro všechny tyto verze a ročníky řady ProBox 160.

Tiskové fotografie jsou pouze ilustrační, ale existuje i snímek auta z vývoje, takže reálně auto skutečně existuje. Mělo by, protože kit bude na autosalonu k prodeji od prvního dne a známe jsou i ceny.

Toyota Probox získá britskou tvář pomocí nově zhotoveného předního nárazníku, na který plynule navazuje prodloužení kapoty (15.660 Kč). Speciální kryty halogenových světel vytvářejí iluzi moderních LED segmentů jako má Defender. Prodávají se v páru spolu s kryty zadních světel (8700 Kč). Celkový dojem dotváří nový centrální díl zadního nárazníku (10.440 Kč).

Sestavu nazvanou CLS Fox výrobce doplnil ze skladu bílou sadou litých kol CLS TC01, které obul do terénních pneumatik. Aby se vešly do podběhů, nabízí podvozkové kity, které Toyotu zvednou o 30 nebo 40 mm (9700 Kč). Do interiéru si můžete pořídit tematické čalounění sedadel (8700 Kč) nebo loketní opěrku (3600 Kč). Dejte to všechno dohromady a za necelých 57.000 Kč můžete mít levného pracanta s drsným názvem „TFENDER“. Cena nové Toyoty Probox v nejlevnějším provedení vychází na 260.000 Kč.