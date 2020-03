Přijde vám Ford Focus ST pomalý? Levná úprava jej vybičuje až na 330 koní a 515 N.m

Máte nový Ford Focus ST, ale už jste našli všechny jeho limity a došlo vám, že 280 koní je pro vás málo? V době tuningových firem to není žádný problém. Otázkou ale je, které z nich svůj vůz svěříte. Konkrétně na Fordy se již dlouhou dobu specializuje společnost Mountune, která se stará o modely Fiesta, Focus a Mustang.

Že nejde o žádné amatéry dosvědčuje i úzká spolupráce s firmou TDF, se kterou společně vyvíjeli čtyřválcovou sedmnáctistovku s omezovačem v 9000 otáčkách za minutu, aby si ji pak TDF nasadilo do svých formulí. Nyní už ale konečně k tomu, proč by mohla společnost Mountune některé z vás zajímat.

Pro nový Focus ST má úpravce zbrusu nový kit m330, který spočívá z 90 procent v softwarové úpravě řídící jednotky. Výsledný výkon vozu pak dělá 330 koní a 515 N.m točivého momentu. Oproti původnímu nastavení je to tedy nárůst o 50 koní a necelých 100 N.m. K úpravě dostane řidič i aplikaci, přes kterou lze řídící jednotku vracet do původního nastavení.

Zbylých deset procent úprav spočívá v novém sportovním vzduchovém filtru. Mountune vám tak buď pošle verzi s filtrem, nebo, pokud již sportovní filtr máte, pouze roztomilý penál s konektorem do řídící jednotky a s plaketkou Mountune. 50 koní navíc do vašeho auta vám tak přijde poštou v krabičce. S nainstalovaným softwarem úpravce slibuje zlepšení akcelerace na stovku o půl vteřiny, tedy za 5,2 sekundy.

Tuningový kit stojí 499 liber, tedy v přepočtu 15.000 korun. Standardní Ford Focus ST stojí 759.900 Kč. Rychlý hatchback má však pohon pouze přední nápravy. Točivý moment 515 N.m tak může někomu dělat vrásky na čele, protože to může být pro přední kola extrémní nápor a může to mít vliv na řízení. Úpravci nicméně sdělují, že vše tisíce mil testovali a nárůst výkonu vyladili do posledního detailu.