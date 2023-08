Příběh o zvýšení výkonu Mazdy MX-5 vás pobaví. Se Subaru BRZ a Toyotou GT86 soupeřit nebude

Ikonický roadster sice dostal v rámci faceliftu o něco silnější motor, ale u nové generace výkonový skok nečekejme.

Mezi sportovně střiženými auty patřila Mazda MX-5 vždy k těm skromnějším po stránce výkonu. Jen si vzpomeňme na první generaci NA, která se u motoru 1.6 kdysi spokojila dokonce jen s 66 kW (90 k). Aktuální čtvrtá verze ND začínala s motorem 1.5 na 96 kW (131 k), z nichž se po vylepšení stalo 97 kW (132 k). Dvoulitr měl nejprve 118 kW (160 k) a nyní jde o 135 kW (184 k). Zdá se však, že u nové generace nebude hranice 147 kW (čili 200 koní) prolomena.

Vývojář Dave Coleman na toto téma mluvil s magazínem Carbuzz. „Miata je systém. Celé auto je optimalizováno pro současný výkon. Najednou bychom museli přidat silnější hnací ústrojí a větší brzdy. Efekt sněhové koule, který by nastal, kdybychom něco takového udělali, by způsobil, že by vám auto už nepřišlo jako Miata. Ne že by větší výkon sám o sobě byl špatný, ale jsou tu kompromisy. Ztratili bychom hodnotu toho, že je Miata tak neuvěřitelně lehká,“ vysvětluje.

A zmínil také, že poslední zvýšení výkonu proběhlo vlastně jen tak mimoděk. „Účelem modernizace motoru bylo zvýšit hranici červeného pole až na 7500 otáček za minutu pro lepší prožitek z jízdy a plynulost. Těch 17 kW bylo jen to, co se stane, když rozšíříte výkonové pásmo až k této červené hranici; v žádném plánování ani interních dokumentech o tom nebyla ani zmínka. Nakonec jsme si všichni řekli: 'A hele... 17 kW navíc',“ uvedl.