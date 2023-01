Při záchraně života a jízdě do porodnice můžete porušit dopravní předpisy. I tak ale hrozí postihy

Institut krajní nouze počítá se situací, kdy můžete ignorovat pravidla silničního provozu. Má však jasně daná pravidla.

Situace, kdy je někdo ohrožen na životě, a není jiná možnost, jak jej zachránit, než jet autem… Ale co když v sobě máte pár piv, chybí dálniční známka, nebo potřebujete jet do nemocnice nebo porodnice rychleji, než dovolují předpisy? České právo má pro takovou situaci pojem „krajní nouze.“ Ta je definována zákonem č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V paragrafu 24 říká:

(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže toto nebezpečí bylo možno za daných okolností odvrátit jinak nebo následek tímto odvracením způsobený je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl-li ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Stejné vyjádření najdeme i v zákonu č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku. Přeloženo do lidské řeči: Pokud je ohrožen život a není jiná možnost, jak jej zachránit, pak porušit zákon či spáchat přestupek (nejen v dopravě) můžete. Ale samozřejme jen v případě, že nenapácháte více škody než užitku.

Když například vašeho kamaráda postihne srdeční příhoda, vy ho vezete do nemocnice a způsobíte vážnou nehodu, postih hrozí a téměř jistě přijde. Když ale vezete rodící ženu do porodnice po jednom či dvou pivech, se zapomenutým řidičským průkazem nebo projedete co nejopatrněji pár semaforů na červenou, pravděpodobně se vám nic nestane. Budete se muset však obhájit a doložit, že se skutečně jednalo o krajní nouzi.

Pokud jde o ohrožení života, kontaktujte linku 112, kde vám poradí, zda se do potenciálně nebezpečného odvozu pustit, a jak získáte pomoc co nejrychleji a s co nejmenším rizikem. Známé jsou situace, kdy auto s rodící ženou odvedla do porodnice policejní hlídka se zapnutými majáky, která razila vozu cestu v hustém provozu. Případně se můžete domluvit na místě, kde ohroženou osobu předáte do péče zdravotníků někde na půli cesty, čímž můžete výrazně zkrátit dobu, než se dostane do povolaných rukou.

Nezapomínejte, že jakmile krajní nouze pomine, opět se na vás vztahují všechna pravidla. Z České republiky známe případ, kdy muž úspěšně odvezl svou rodící partnerku do porodnice po čtyřech pivech. Při cestě zpět domů ho ale zastavila policie a trestu za jízdu pod vlivem neušel.