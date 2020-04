Přelom března a dubna bývá obdobím, které mají řidiči spojeno s výměnou pneumatik. Bohužel přezouvání bývá často jediným okamžikem, kdy se řidiči o své pneumatiky starají. Jak ale říká třeba fleetový manažer carsharingu HoppyGo Jakub Erben, správná péče a šetrná jízda může prodloužit životnost gum až na 100 tisíc kilometrů.

K jarnímu přezouvání pneumatik tak přichází hrstka rad, jak se o obutí automobilu správně starat přímo na voze i mimo něj.

1. Nepodceňujte skladování

Správné skladování je alfou a omegou životnosti gumy. Pneumatiky potřebují chladné, dobře větrané a suché prostředí. Proto se rozhodně nedoporučuje skladování ve vlhkém sklepě, daleko lepší je garáž. Pneumatiky potřebují stálé prostředí bez výkyvů teplot a rozhodně nesmí být vystaveny slunečnímu záření. Vhodným skladováním můžete docílit prodloužení životnosti pneumatiky až o desítky tisíc kilometrů.

2. Dohlížejte na správný tlak v pneumatice

Pneumatiky fungují stále pouze tehdy, pokud jsou správně nahuštěné. Podhuštěné pneumatiky se rychle přehřívají a dochází k prudkému opotřebení. Naopak přehuštěné gumy hůře absorbují nárazy a kvůli snížené styčné ploše s vozovkou jsou hůře ovladatelné. Výrobcem doporučené přesné hodnoty najdete na karoserii vozidla (nejčastěji na dveřích řidiče, na vnitřní straně víčka od nádrže či na pojistkové skříňce), případně v příručce k vozu. Tlak byste měli kontrolovat aspoň jednou měsíčně.

3. Pneumatiky pravidelně kontrolujte

Hloubka dezénu, tlak a pravidelnost sjíždění. Tyto tři základní parametry byste na svých pneumatikách měli kontrolovat. Běžně zhruba jednou měsíčně, pokud se chystáte na dovolenou, pak zkontrolujte pneumatiky vždy před odjezdem. Stejnou péči věnujte i rezervní pneumatice. Pokud v dezénu najdete například kamínky či drobné střepy, pak je ihned odstraňte. Díky této krátké rutině můžete docílit prodloužení životnosti pneumatik o tisíce kilometrů.

4. Měňte umístění kol

V pneuservisu samozřejmost, ale stále velké množství Čechů tento návyk nemá. Každá pneumatika se může sjíždět jinak, proto je důležité měnit jejich pozici, abychom v dlouhodobém horizontu docílili co nejrovnoměrnějšího sjetí. Pokud si necháváte kola měnit v servisu, tak rovnou zažádejte o srovnání geometrie. Seřízení geometrie trvá zhruba půl hodiny a vyjde na pár stovek. Pneumatikám tím jedině pomůžete.

5. Nepřekračujte hmotnostní a rychlostní limity

Do správné péče o životnost pneumatiky patří i šetrná jízda. Každá pneumatika má výrobcem daný rychlostní a hmotnostní limit, který by se dlouhodobě neměl překračovat. Například při maximálním rychlostním indexu 140 km/h se rozhodně nedoporučuje jezdit například rychlostí 200 km/h. K deformaci kvůli přehřívání dochází zpravidla již po deseti minutách nadlimitní jízdy. Podobným problémem je přetěžování vozu. Zároveň se při jízdě vyhýbejte prudkým rozjezdům a brzdění, protože míra opotřebení se nešetrným způsobem jízdy neustále zvyšuje.

6. Opotřebení pneumatiky má vliv na její vlastnosti

Stupeň opotřebení má velký vliv na to, jak se pneumatika chová na mokru či na suchu. Zatímco na suché vozovce se vlastnosti pneumatiky při opotřebování optimalizují, tak na mokré vozovce s opotřebením roste riziko aquaplanningu a na vlhké vozovce se zhoršuje přilnavost. Proto je nutné k podmínkám venku přistupovat vždy ostražitě a nespoléhat na to, že pneumatiky mají stále stejné vlastnosti. Mějte rovněž na paměti, že pneumatiky starší pěti let jsou náchylnější ke ztrátě svých vlastností.

7. Nezapomínejte na hloubku dezénu

Měření dezénu by mělo patřit ke standardní rutině, kterou provádíme alespoň jednou měsíčně. U zimních pneumatik minimální hloubka činí 4,0 mm, u letních 1,6 mm. A jak snadno poznat, zda pneumatika ještě vyhovuje zákonům? Stačí zkontrolovat drážky běhounu. Ty bývají vybaveny gumovými destičkami, které jsou rozmístěny ve středu pneumatiky. V momentě, kdy se drážka stane rovnoměrnou se zbytkem pneumatiky, jedná se o jasný signál, že je třeba ji vyměnit za novou. Jízda s nevyhovujícími pneumatikami je nejen nezákonná, ale především nebezpečná pro vás i vaše okolí.