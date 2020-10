Přes 600 koní z plug-in hybridního V6. Nový McLaren započne další éru značky

U McLarenu dojde zanedlouho k velké změně. Řadu modelů Sport Series, do které patří 540C, 570S a 600LT, totiž čeká zbrusu nový nástupce, který britskou značku rozjede do nové éry elektrifikace. Nový výchozí model nabídky McLarenu bude totiž plug-in hybridem, kterého se máme dočkat na začátku příštího roku.

Ačkoliv je McLaren známý pro své sdílení techniky napříč všemi modelovými řadami, nový plug-in hybrid uvede opravdové novinky. Očekává se totiž zcela nová karbonová architektura McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), nahrazující dosavadně využívaný monokok Monocell, jehož vývoj můžete datovat až zpátky k MP4-12C z roku 2011.

S nástupcem elektrifikované jednotky nepoužije McLaren známý 3,8litrový V8 se dvěma turbodmychadly, ale zvolí raději lehčí dvakrát přeplňovaný V6. S pomocí elektromotorů se zatím mluví o výkonu přesahujícím 600 koní, přičemž možnost jízdy čistě na elektřinu nebude chybět.

Nasazení elektromotorů a baterie ovšem i přes využití V6 nepochybně zvýší hmotnost nového modelu. Šéf McLarenu Mike Flewitt ale dříve zmínil, že nárůst to nebude kdovíjak vysoký. Vůči odchozímu 570S má hybrid „ztloustnout“ jen o zhruba 30 až 40 kg. Pohotovostní hmotnost by se tedy mohla pohybovat okolo 1500 kg.

Co se týče designu, na rozdíl od techniky uvnitř, zde nejspíš McLaren bude pokračovat cestou evoluce. Jak by mohl výchozí plug-in hybridní model vypadat, to již ukázaly uniklé patentové ilustrace, které naznačují použití designových prvků z limitované série speedsteru Elva. V podobném duchu by se mohl vydat i interiér vozu.

S příchodem elektrifikace chce McLaren ve svém portfoliu vytvořit pod-kategorii výkonných hybridů High Performance Hybrid (HPH), která zapadne mezi McLaren GT a současnou řadu Super Series (720S a jeho deriváty). A přestože bude novinka v podstatě nástupcem 570S, očekává se, že cenovka zamíří s ohledem na novou techniku zase o něco výše.