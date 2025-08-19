Možná i pro zákazníky, kteří mají problém rozhodnout se mezi dvěma barvami karoserie, nyní Bentley uvádí do své neskutečně bohaté nabídky individualizace speciální možnost lakování. | Bentley Continental GT Speed Zdroj: Bentley

U personalizační divize Mulliner je nově k mání takzvané Ombre lakování, které vozu zajistí od přídě k zádi nádherný přechod dvou odstínů. | Bentley Continental GT Speed Zdroj: Bentley

Novinka v nabídce je vzhledem ke složitosti kombinování dvou laků, a nepochybně k nutnému sladění odstínů, zatím omezena na tři různé barevné kombinace. | Bentley Continental GT Speed Zdroj: Bentley

Na prvním takto zbarveném exempláři nového Continentalu GT Speed se tedy objevuje duo modrých odstínů Topaz a Windsor, přičemž jednotlivým částem karoserie samozřejmě odpovídá i lakování předních a zadních kol. | Bentley Continental GT Speed Zdroj: Bentley

Složitý proces lakování probíhá u Mullineru ručně a dvěma lakýrníkům zabere přibližně 56 hodin práce. | Bentley Continental GT Speed Zdroj: Bentley

Barevný přechod na karoserii lze přitom doplnit i obdobně sladěným interiérem, kde sice na pozvolný gradient dvou barev nedochází, ale každopádně lze kožené čalounění přední a zadní části vyhotovit v kontrastních odstínech. | Bentley Continental GT Speed Zdroj: Bentley

Zakázkový Continental se nakonec uvnitř vyznačuje také černou kůží, obložením dýhou v matně černé úpravě nebo tmavými chromovanými detaily, nehledě na výbavu ve formě špičkového audiosystému Naim. | Bentley Continental GT Speed Zdroj: Bentley

Po představení v kalifornském Monterey značka oznamuje, že novinka je už dostupná v celosvětové síti prodejců Bentley. | Bentley Continental GT Speed Zdroj: Bentley

Na kolik však speciální lakování od Mullineru přijde, to neupřesňuje. | Bentley Continental GT Speed Zdroj: Bentley

Přes 56 hodin ruční práce: Bentley posunuje dvoubarevné lakování na novou úroveň

Daniel Fuglevič
19. srpna 2025

Dvoubarevná Bentley nejsou nic nového, nový způsob lakování se však nedrží tradičního rozdělení odstínů středovou linií karoserie.

Možná i pro zákazníky, kteří mají problém rozhodnout se mezi dvěma barvami karoserie, nyní Bentley uvádí do své neskutečně bohaté nabídky individualizace speciální možnost lakování. U personalizační divize Mulliner je nově k mání takzvané Ombre lakování, které vozu zajistí od přídě k zádi nádherný přechod dvou odstínů.

Novinka v nabídce je vzhledem ke složitosti kombinování dvou laků, a nepochybně k nutnému sladění odstínů, zatím omezena na tři různé barevné kombinace. Na prvním takto zbarveném exempláři nového Continentalu GT Speed se tedy objevuje duo modrých odstínů Topaz a Windsor, přičemž jednotlivým částem karoserie samozřejmě odpovídá i lakování předních a zadních kol.

Složitý proces lakování probíhá u Mullineru ručně a dvěma lakýrníkům zabere přibližně 56 hodin práce. Barevný přechod na karoserii lze přitom doplnit i obdobně sladěným interiérem, kde sice na pozvolný gradient dvou barev nedochází, ale každopádně lze kožené čalounění přední a zadní části vyhotovit v kontrastních odstínech.

Zakázkový Continental se nakonec uvnitř vyznačuje také černou kůží, obložením dýhou v matně černé úpravě nebo tmavými chromovanými detaily, nehledě na výbavu ve formě špičkového audiosystému Naim. Po představení v kalifornském Monterey značka oznamuje, že novinka je už dostupná v celosvětové síti prodejců Bentley. Na kolik však speciální lakování od Mullineru přijde, to neupřesňuje.

