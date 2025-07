Přes 1200 kilometrů na jedno nabití. Lucid má nový rekord v dojezdu elektromobilů

Již podle oficiálních údajů patří vůz Lucid Air Grand Touring k nejdospělejším elektromobilů na světě – jeho udávaná spotřeba je 13,5 kWh na sto kilometrů a dojezd dle WLTP činí až 960 kilometrů. Energii čerpá z baterie o kapacitě 117 kWh, navíc umí být pěkně svižný – tato dvoumotorová verze disponuje výkonem 611 kW a 1200 Nm točivého momentu, na 100 km/h zrychlí již za 3,2 sekundy a zvládá maximální rychlost 270 km/h. V červnu tohoto roku stanovil nový rekord v dojezdu s hodnotou 1045 kilometrů, nyní dojel ještě dál.

Nová hodnota, zapsaná do Guinnessovy knihy, činí neuvěřitelných 1205 kilometrů. Takže se dá vlastně odpovědět na tradiční otázku českého motoristy: „Dojedu s tím elektrokrámem bez nabíjení do Chorvatska?“ Ano, třeba z Prahy až na samotný jih na Korčulu. Trasa rekordního vozu vedla ze švýcarského Svatého Mořice do německého Mnichova (automobilka neuvedla, zda vůz pendloval nebo jel hodně velkou oklikou), zahrnovala nejen klasické okresky, ale také alpské průsmyky a dálniční úseky. Nakonec se tedy podařilo překonat oficiální dojezd dle WLTP o působivých 245 kilometrů.

Jízdu provedl profesionální lovec rekordů Umit Sabanci se svým týmem, který s vozem Lucid Air Grand Touring již vloni stanovil další rekord v disciplíně nejvíce navštívených zemí v sériovém elektromobilu na jedno nabití – bylo jich devět. Nový rekord v dojezdu byl potvrzen komisaři Guinness World Records, organizace, která od roku 1955 sleduje a zaznamenává výjimečné lidské počiny.

Automobilka Lucid Motors sídlí v kalifornském Silicon Valley, svůj první vůz Air začala vyrábět v roce 2021, koncem roku 2024 začala stavět elektrické SUV s názvem Gravity. Model Air ve verzi Grand Touring, která stanovila rekord v dojezdu, se dá na evropských trzích koupit přibližně za 130.000 euro, v přepočtu 3,2 milionu korun.

Zdroj: Lucid Motors | Zdroj videa: Lucid Motors