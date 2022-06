Přenocujte jako Shaggy se Scoobym v Mystery Machine. Zážitkové pobyty pořádá slavný herec za pakatel!

Máte rádi filmovou sérii Scooby-Doo? Nyní můžete v duchu lovců záhad strávit celý večer s nebývalým komfortem.

Většinou zde slavíme výročí automobilek, ale tentokrát si zavzpomínáme na oblíbený film. Letos je tomu dvacet let, kdy se na plátna dostal první hraný díl série Scooby-Doo. Nadšenci, kteří by si chtěli stylově zavzpomínat na začátek milénia si mohou půjčit obytný Chevrolet ve stylu slavné Mystery Machine.

Zajímavostí je, že za dílem nestojí amatérský nadšenec, ale přímo herec Matthew Lillard, který ve filmu ztvárnil roli Shaggyho. V animovaných verzích Scooby-Doo od roku 2010 Shaggymu propůjčil alespoň svůj hlas. Do té doby jej daboval Casey Kasem.

Exteriér dodávky nese typické modro-zelené zbarvení s oranžovým písmem. Ve stejném designu je i doplňkové surfovací prkno. V interiéru sice nenajdeme hromadu technických vychytávek, ale zase si můžeme poležet na pohodlné dvojposteli a kochat se řadou tematických doplňků jako je věšák s autenticky střiženým oblečením a obojkem Scoobyho. Přehrát si můžete CD s albem Sugar Ray a celkovou atmosféru dotváří lávová lampa.

V ceně prázdninové zápůjčky je občerstvení ve stylu „sněz, co můžeš“, které Shaggy se Scoobym milují. Samozřejmostí je pořádná porce hamburgerů. Večer pak strávíte sledováním původního dílu z roku 2002, u něhož si vychutnáte bonbóny a popcorn. Na přání vám Matthew Lillard dodá venkovní houpací síť a nahraje virtuální pozdrav.

Mystery Machine slavného herce bude k zapůjčení na tři jednodenní zážitky od 24. června za cenu necelých 500 Kč, plus uhrazení místních poplatků. Budete si ale muset pospíšit, rezervace se otevírají ve čtvrtek 16. června od 13 hodin evropského času. Harmonogram je limitovaný pouze na tři noci. Myslete ale na to, že cestu do Kalifornie si budete muset zaplatit sami.