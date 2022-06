Prémiové značky odstavují malé modely. Nejlevnější Audi se stane A3, na A1 a Q2 zapomeňte

Výrobci automobilů se začínají přesouvat k ziskovějším a lépe vybaveným modelům, což má za následek úpadek malých vozů. Audi nyní seškrtá portfolio hned o dva.

Stále probíhající boj o komponenty a ne zcela příznivá finanční situace nutí automobilky ke strategickým změnám portfolia. Audi, i celá řada dalších značek, hodlají problém řešit soustředěním se na ziskovější auta. Tedy větší a lépe vybavené modely.

Důkazem je rozhodnutí vyřadit zástupce nejmenších segmentů Audi A1 a Q2, kteří se dočkali pouze jedné generace. Vstupní branou do světa Audi se tím pádem stane A3. Zákazníci by měli mít na výběr z „více modelů“, ale není zřejmé, jestli půjde o jinou karosářskou variantu A3 (sedan a Spotrback), nebo máme očekávat například nový crossover. Ten rovněž vstupuje do hry, jelikož v maďarském závodu Györ se již po boku nové generace Q3 plánuje výroba Cupry Terramar. Nebo může jít o výkonný derivát, s předpokládaným názvem Allstreet, jehož špionážní fotky se objevily na internetu.

Vzhledem k tomu, že Audi s A3 dlouhodobě počítá, je očekávána její elektrická verze, protože k roku 2025 automobilka uvede na trh poslední řadu vozů se spalovacím motorem. Nahrává tomu i fakt, že současná čtvrtá generace byla představena v roce 2020 a její životní cyklus by takové strategii odpovídal. Facelift je očekáván v roce 2024 se zachováním verzí S3 a RS3, takže pro příznivce výkonných pětiválců je to poslední zvonění.

Také Mercedes-Benz hodlá snížit počet „malých“ modelů ze současných sedmi na čtyři. Stejnou cestou se pravděpodobně vydá také BMW, jež má s elektrifikací rovněž bohaté zkušenosti.