Premiéry italských novinek na Mille Miglia: Alfa Romeo Junior chce zvyk, Lancia Y je naživo skvělá!

Italské automobilky nikdy nepromarní příležitost ukázat své žhavé novinky během největší automobilové akce na svém území - Mille Miglia. Letošní ročník se jel od 11. do 15. června a trasa vedla na pět stovek závodníků po klasické trase z Bresice do Říma a zpět. Ale o tom až jindy, pojďme se podívat, co nového bylo na Mille Miglii k vidění.

Předně jsme vyhlíželi nové Ferrari Dodici Cilindri, ale na to je ještě brzo, premiéra byla teprve nedávno a po celé trase jsme tento vůz nepotkali. K vidění bylo Maserati, nové GranCabrio. Bohužel to byla verzi Folgore s elektrickým pohonem a navíc ještě ověšená kamerami, takže moc pozornosti nepřitahovala. Ne, že by každé auto muselo řvát, ale tohle Maserati si Itálií spíš tak tiše projíždělo a nenápadně točilo nějakou reklamu.

Mnohem více pozornosti tak přitahovala zcela obyčejná auta. Třeba Alfa Romeo Milano. Pardon, Alfa Romeo Junior... tohle autíčko tu bylo v několika exemplářích a slyšel jsem jak šustění elektromotoru, tak i chraplavý zvuk lichého počtu válců. Na fotkách mi auto přišlo moc fajn, ve skutečnosti bych si asi musel chvíli zvykat. Když Junior stojí vedle Stelvia, vypadá proti němu spíš jako autíčko z Lega. Ale myslím to Lego Duplo...

Je takové překombinované a věci, které jdou udělat jednoduše, dělá složitě. Je samá hrana a prolis. Jednoduše není elegantní. Co mě ale hodně překvapilo, je nová Lancia Y. To auto je naživo úplně super. Jasně, z boku, především v oblasti zadních dveří, v tom Peugeot 208 vidíte, ale jinak je to parádní. Třeba odkaz na model Stratos vzadu v podobě světel dělá celou zadní část atraktivní.

Přední část je celkem odvážná, ale třeba světelný podpis předních světlometů je tak specifický a unikátní, že si z tohoto pohledu na dárce techniky ani nevzpomenete. Interiér vypadal také celkem zajímavě, ale bohužel jsme ho nemohli detailně prozkoumat. Ve flotile nových aut jsme našli dvě Ypsilonky a dva Juniory. Mým favoritem z nových aut na letošní Mille Miglia je jednoznačně Lancia Y, ale to jen proto, že tu nebylo to Ferrari.