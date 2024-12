Škoda Octavia III měla premiéru přesně před 12 lety. Byli jsme u toho a vzpomínáme fotkami i videem

Dne 11. prosince roku 2012 se před zraky novinářů v Muzeu Škoda Auto v Mladé Boleslavi poprvé zjevila trojková Octavia. To si zaslouží připomenutí.

Třetí generace s interním označením 5E byla postavena na platformě MQB koncernu VW, což umožnilo snížení hmotnosti a zlepšení jízdních vlastností oproti dvojkové octavii, která využívala tehdy již celkem letitý základ PQ35. Tvary byly dílem šéfdesignéra Jozefa Kabaně a vyznačovaly se ostřejšími liniemi a modernějším vzhledem, zvlášť u předních světel, která u druhé generace po faceliftu dostala poněkud kontroverzní křivky.

Oproti druhé generaci došlo k nárůstu rozvoru o 108 mm, což přispělo k prostornějšímu interiéru a zvětšení zavazadlového prostoru na 590 litrů u liftbacku a 610 litrů u kombi. Octavia III nabídla širokou škálu moderních systémů, včetně adaptivního tempomatu, parkovacího asistenta, systému nouzového brzdění a multikolizní brzdy, která při nehodě automaticky aktivuje brzdy a zastaví vůz, aby se dále nepohyboval.

Pod kapotou se objevily benzinové motory řad EA211 (1.0 TSI, 1.2 TSI a 1.4 TSI), od roku 2017 pak 1.5 TSI EA211 Evo, a dále EA888 (1.8 TSI a 2.0 TSI). Naftu s objemy 1.6 TDI a 2.0 TDI zastupoval a řada EA288. Tradičními vrcholy nabídky byly verze RS na naftu i benzin, z opačného spektra stojí za zmínku 1.6 TDI GreenLine s udávanou spotřebou 3,3 l/100 km.

Facelift přišel v lednu roku 2017 a způsobil poprask díky děleným LED světlometům. Tehdy za svou odvahu sklidil Jozef Kabaň nemálo kritiky, ale „čtyřoká ovce“ podle nás dozrála do hezkého auta. V rámci modernizace se zlepšily také bezpečnostní a asistenční systémy, vylepšením prošel infotainment.

Ceník třetí generace byl zveřejněn v lednu 2013 během jízdní prezentace v Portugalsku. Octavia startovala na dnes těžko představitelných 334.900 Kč za 1.2 TSI s výkonem 63 kW. Když se vůz loučil v roce 2020, poslední kusy byly dostupné od 499.900 Kč v rámci výbavy 125 let.

Honza Mička: Byli jsme u toho a bylo to boží

Světová premiéra třetí generace Škody Octavia se mi vryla hluboko do paměti, protože to bylo vůbec poprvé, co jsem se jako kluk, který rád píše o autech, účastnil tak velké slávy. Tehdy jsem psal pro malý rodinný web a pozvánka do zrekonstruovaného Škodováckého muzea v Mladé Boleslavi pro nás se švagrem (měl tenkrát na starosti vývoj webu a obchod) hodně znamenala. Ne že bych se do té doby neúčastnil třeba autosalonů, ale světová premiéra nové škodovky holt bylo jiné kafe.

Tehdy jsem ještě žil ve Frenštátě pod Radhoštěm a do Mladé Boleslavi to byla dálka – nepřekvapivě stejná jako dneska. Ve Škodovce jsem byl už o mnoho let dříve v rámci školní exkurze do výroby, místo pár desítek studentů se to ale tentokrát v muzeu hemžilo stovkami novinářů z různých koutů světa. Poprvé jsem naživo viděl budoucí kolegy ze Světa motorů či Auto Tipu, které jsem do té doby znal jenom jako hlavičky z časopisů. Tenkrát mě ani nenapadlo, že s nimi za pár měsíců budu sedět v jedné redakci.

Nevěřil bych, že mě představení auta tak pohltí. Seděl jsem sice mezi stovkami lidí, ale najednou jako bych byl v sále jen já a dva bubeníci, jejichž show si můžete připomenout v přiloženém videu. Když pak octavia konečně vyjela na pódium, vykřikl jsem. Zní to možná přehnaně, ale tenkrát jsem takové akce neznal a auto viděl poprvé až na točně v muzeu, zatímco v dnešní době míváme nové Škody k dispozici pro focení ještě před premiérou za nutnosti dodržení embarga.

Pak nastoupily osobnosti. Před autem vystoupil šéfdesignér Jozef Kabaň a dlouze hovořil. Členy představenstva automobilky jsem také znal jen z článků a najednou byli mezi námi. Prostě Honza v říši divů, kterému po představení octavie nabídnul tehdejší tiskový mluvčí Škodovky Víťa Pelc místo na jízdní prezentaci v portugalském Faru. Proběhla začátkem ledna roku 2013 a Škodovka tam vyslala letadlo plné novinářů. Byl jsem ve správnou chvíli na správném místě, domů jsem dovezl stovky fotek a hlavně zážitek na celý život.

Když jsem se v srpnu 2013 přestěhoval do Prahy a nastoupil do vydavatelství Ringier Axel Springer (koncem téhož roku se proměnilo v Czech News Center) jako redaktor webu Auto.cz, účastí na světových premiérách přibývalo. Nikdy mi tyhle akce nezevšedněly, ale je jich už méně i kvůli kovidu, který navždy změnil náš automobilový svět. Premiéry se přesunuly na internet a ty skutečné už nikdy nebudou tak velké a majestátní jako kdysi. Aspoň že je na co vzpomínat, jen bych tenkrát asi nečekal, že budu vzpomínat tak brzo.