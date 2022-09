Premiéra nového Mitsubishi ASX je za rohem! Sourozenec Renaultu Captur toho už hodně prozradil

Po 12 letech od uvedení se Mitsubishi ASX dočká druhé generace. Už ale nebude tím samým autem.

Mitsubishi ASX je neskutečný držák. První generace s námi byla na českém trhu celkem tři facelifty a s každým se jen trochu vylepšila. Poslední provedení v Česku mělo už jen dvoulitr Mivec o výkonu 110 kW (150 koní) s pětistupňovým manuálem či CVT. Už nějakou dobu ale víme, že Mitsubishi už dlouho vařit z vody nebude. Nová generace je za rohem.

Zprávy o novém provedení modelu se objevily již v loňském roce a Mitsubishi nyní naposledy připomíná, že své menší SUV představí již zítra v 19:00. O autě toho víme už docela dost. Zásadní informací je hlavně to, že základy poskytne aktuální generace Renaultu Captur. Nové ASX tak bude na platformě CMF-B a dokonce se bude vyrábět v továrně Renaultu ve Španělsku.

Příbuznost s Capturem i po designové stránce částečně potvrdila i předešlá fotografie zadní partie vozu. Všimnout si můžete části zadní svítilny, která je useknutá víkem kufru. Stejně to má i Renault Captur se svými svítilnami do tvaru písmene C, které se ještě opticky protahují do ztracena prolisem na víku kufru.

Potvrzené máme také některé pohonné jednotky, které samozřejmě znáte již z Capturu. Základem bude tříválcový litrový motor s turbem o výkonu 91 koní a manuálem. Dynamicky přitažlivější bude přeplňovaná třináctistovka o výkonu 140 koní. K mání bude také hybrid, tedy šestnáctistovka se dvěma elektromotory.

Galerie doplněna o poslední verzi Mitsubishi ASX.