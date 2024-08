Premiéra nového BMW M5 Touring je na spadnutí. Uvidíme ho už v létě!

Premiéra by měla podle všeho proběhnout v Americe. Očekáváme stejné pohonné ústrojí jako u sedanu.

Automobilka BMW vrátí na trh variantu M5 Touring. Praktičtější varianta ostrého sedanu tu byla naposledy s desetiválcem, ale to už je skutečně dlouhá doba. Sedan už představený byl, takže snad už tak nějak víme, co od novinky čekat. Pod kapotou by se měl objevit dvakrát přeplňovaný osmiválec o objemu 4,4 litru s elektrifikací ve formě plug-in hybridu.

Systémový výkon varianty sedan je 535 kW (727 koní) a maximum točivého momentu činí 1000 N.m. Díky tomu je vůz schopen vypálit z 0 na 100 km/h za 3,5 sekundy a umí jet až 305 km/h. Pokud bude mít verze Touring stejný výstupní výkon, dá se od něj očekávat podobná palba. Stejně tak ale můžeme očekávat, že kombík bude těžký, když už sedan má pohotovostní hmotnost 2510 kilogramů.

BMW M5 Touring má debutovat na Pebble Beach Concours d'Elegance 16. srpna, tedy už za dva týdny. Na místě se bude také dražit jediné BMW M5 (v galerii) s oranžovým matným metalickým lakem BMW Individual Frozen Orange a půjde o první dodané BMW M5 této generace do Severní Ameriky.