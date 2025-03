Překrásný Mercedes 500 SEL byl darem šéfovi amerického AMG. Nyní může být váš

AMG od počátku stavělo úspěch na dvou principech: technických inovacích („Technik“) a estetických úpravách („Optik“). Kombinace výkonu a luxusu značku proslavila zejména během tuningového boomu v 80. letech, který přinesl miliardy marek do německé ekonomiky. Roku 1981, když rostl zájem v USA, uzavřel šéf AMG Hans Werner Aufrecht partnerství s Richardem Buxbaumem z Classic Motors ve Westmontu (Illinois), čímž vzniklo AMG North America. Toto partnerství, jehož vrcholem byly luxusní vozy „Westmont“ kombinující německou kvalitu s americkým vkusem, otevřelo AMG cestu k elitní americké klientele.

„Borůvka“ je jedinečné AMG, tajně připravené jako vánoční dárek od Aufrechta právě pro Buxbauma a jeho ženu Robin. Příběh auta začal roku 1984, kdy Buxbaum poznamenal, že nemůže najít kvalitní Mercedes 500 SEL ve výjimečné barvě. Aufrecht reagoval tím, že vůz zakoupil a nechal kompletně přestavět dle AMG specifikací – s unikátním modro-fialovým lakem Lapis Blue, interiérem z šedé kůže Orion Grey a řadou sportovních úprav včetně aerodynamiky a vylepšeného motoru s výfukovým systémem AMG.

Vše probíhalo v utajení, když například Buxbaum přijel do továrny AMG, auto bylo uklizeno tam, kde jej nemohl vidět. Překvapení bylo odhaleno až v lednu 1985, když Aufrecht zaslal objednávku faxem přímo na jméno Robin Buxbaumové. A že to překvapení bylo, o šéfovi AMG se říkalo, že je docela krkoun a svému obchodnímu partnerovi Buxbaumovi prý do té doby nedaroval ani ponožky.

Auto využívala rodina Buxbaumových až do července 1986, kdy ho prodali vermontskému miliardáři Ricku Cohenovi. Po pěti letech se vůz vrátil zpět do AMG North America a odtud jej koupil servisní specialista John Quay, který ho měl do roku 2022. Po letech, kdy modrý Mercedes odpočíval v garáži, se nakonec vrátil do rukou Richarda Buxbauma k celkové renovaci, během které se důsledně zachovaly či opravily původní AMG díly a design.

Renovace probíhala v letech 2022 až 2023, zahrnovala kompletní mechanickou i estetickou obnovu za více než 96.000 dolarů a trvala 26 měsíců. Výsledkem je unikátní AMG „Borůvka“, symbol mimořádné spolupráce mezi Aufrechtem a Buxbaumem, který nyní nabízí aukční síň RM Sotheby's. K mání bude na akci Deerfield Beach na Floridě, odhadovaná prodejní cena činí 150 až 200 tisíc dolarů, čili až 4,6 milionu korun.