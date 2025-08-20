Přehlídku elegance vyhrálo Hispano-Suiza H6C s dřevěnou karoserií. Už před sto lety jelo na Targa Florio

Výjimečný stroj pro výjimečného muže – a nyní i ve výjimečném stavu. Zvítězil v tvrdé konkurenci 229 dalších skvostů.
Letošní soutěž o nejlepšího veterána přehlídky Pebble Beach má svého šampiona. Celým jménem jde o Hispano-Suiza H6C Nieuport-Astra Torpedo, které si v roce 1924 nechal postavit André Dubonnet. Ten byl vnukem zakladatele stejnojmenné továrny na aperitivy, prvoválečným leteckým esem s šesti sestřely, olympionikem v disciplíně jízdě na bobech, vynálezcem (automobilové zavěšení systému Dubonnet), automobilovým závodníkem a milovníkem rychlých vozů obecně.
Vůz vychází z šasi Hispano-Suiza H6C v tovární snížené specifikaci surbaissé s menším chladičem a nádrží o kapacitě 52 galonů, což je zhruba 236 litrů. Kapotáž našla inspiraci v letectví a jeho postupech lehké kapotáže, Dubonnet angažoval leteckou továrnu Nieuport-Astra, v níž mu konstruktér Henri Chasseriaux vytvaroval karoserii ze zhruba tři milimetry tlustých plátů mahagonového dřeva, uchycených na dřevěném rámu. Stroj s osmilitrovým motorem vzal Dubonnet na závod Targa Florio, kde dojel na celkovém pátém místě – i přesto, že šlo o největší vůz na startovním roštu. Po závodech byl upraven pro použití na silnicích, dostal blatníky, větrný štítek, světlomety a dveře.
Svého majitele docela rychle omrzel, protože se již v roce 1925 dostal přes syna parfémového magnáta Rolanda Cotyho do Skotska k dědici marmeládového impéria Alexanderu Kellerovi. Ten s ním prokazatelně jezdil, ale pak jej odstavil a nalezeno bylo až v roce 1950 – během druhé světové války mimochodem utrpělo poškození své krásné kapotáže při bombardování. Koupil jej pan Rodney Rorestier-Walker, který ho nechal opravit a nahradil mimo jiné původní světlomety Blériot jednotkami Lucidus. Nechal si jej šest let, než jej prodal dědici firmy Standard Oil Geraldu Albertinimu.
Ten nechal provést jeho důkladnou renovaci a opět měnilo majitele z řad bohatých podnikatelů a různé smetánky v USA i Evropě. Naposledy bylo k mání v aukci RM Sotheby’s v roce 2022, kde jej za 9.245.000 dolarů získali současní majitelé Penny a Lee Andersonovi. Ti vůz uvedli do původního stavu (ve fotogalerii je před aukcí s bronzovými koly a většími pontonovými blatníky) a právem získali cenu pro nejlepší vůz celé letošní přehlídky Pebble Beach.
