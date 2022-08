Předplatit si výbavu do auta není jenom tak. Jak to funguje, kdy můžete ušetřit a co musí vaše auto splňovat?

Vyhřívání sedadle za čtyři stovky, k tomu vyhřívání volantu za dvě. Volitelná výbava ve formě předplatného je tady. Komu je vlastně určená?

O výbavě za předplatné se okolo mnichovské automobilky BMW mluvilo již pár let zpět. Nyní je to tady a jak se dalo čekat, ne všichni jsou s tím spokojeni. Internet se zaplavuje vtipnými obrázky a mnoho lidí začalo mít pocit, že výbava aut BMW se bude už pouze platit měsíčně jako třeba Netflix. Jak to ale je a kolik to vlastně stojí?

Myšlenkou předplatného výbavy je, že si nemusíte kupovat určité prvky natrvalo, ale pouze v době, kdy je potřebujete. Ve výsledku tak můžete za životní cyklus auta u vás v garáži, nebo ve flotile, klidně i ušetřit. Samozřejmě, že pokud si plánujete auto nechat doma po dobu třeba osmi let, asi si dotyčné prvky objednáte natrvalo a předplácet si je po celou dobu je nesmysl.

Jako modelové auto si vezmeme nové BMW X1, které toto umožňuje. Krásně je to vidět na vyhřívání předních sedadel a volantu. Samotné vyhřívání sedadel je z výroby za příplatek 10.842 Kč. Tuto částku zaplatíte a máte vyhřívání natrvalo, jednoduché. Můžete si ale v rámci paketu Premium do auta jen objednat přípravu pro vyhřívání sedadel a výbavu aktivovat pouze když ji potřebujete, a to přes portál BMW Connected Drive.

To znamená, že když přijdou první ranní mrazíky, v teplejších oblastech Česka třeba až v říjnu, můžete si vyhřívání sedadel aktivovat a vypnout ho třeba v březnu, kdy už mnohdy ustávají. Měsíc na vyzkoušení máte zdarma, dále se platí 450 Kč měsíčně, případně 4495 Kč za rok, 7140 Kč na tři roky nebo zaplatíte 10.180 Kč v případě, že se rozhodnete si funkci zapnout natrvalo.

V Česku, kde je dobré mít zadek v teple zhruba od října do března, tedy dáte 2700 Kč. Sumu za vyhřívání již z výroby tak doženete za čtyři roky. Pokud ale máte auto jen jako služební na dva či tři roky, zaměstnavatel aktivováním funkce po tu dobu nepatrně ušetří. A halíře dělají talíře. Že už se sedadlo nebude dalšímu majiteli vyhřívat bez placení, je už jeho problém.

Nezapomeňme také, že předplatné se netýká pouze našeho trhu. Jsou země, kde vyhřívání sedadel můžete potřebovat třeba jen po dobu třech měsíců. Podobné je to s vyhříváním volantu. Do BMW X1 stojí z výroby 5408 Kč, měsíční předplatné je za 240 Kč, roční za 2380 Kč a tříleté za 3970 Kč. Že vaše auto umožňuje výbavu předplatit nebo dokoupit se dozvíte do přihlášení do BMW Store, kdy se vám dostupné prvky automaticky zobrazí.

Dalšími funkcemi k předplacení může být třeba jízdní pomocník Driving Assistant Plus, který automaticky udržuje vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu, požadovanou rychlost a jízdní pruh, nebo lze předplatit asistenta dálkových světel. Nejde ale jen o předplatné. Třeba vozy s elektrickým pohonem si mohou dodatečně dokoupit zvukovou kulisu Iconic Sounds za 3900 Kč.

Dále je možné si do auta jednorázově dokoupit bezdrátové Apple Carplay za 7905 Kč, ukazatele aktuální dopravní situace do navigace za 1800 Kč nebo také adaptivní M podvozek za 11.600 Kč. Vše ale závisí na tom, zdali má na to vaše auto hardwarovou výbavu. Je jasné, že když máte úplně základní auto, nesníží vám příplatek za adaptivní M podvozek světlou výšku o 10 mm, k tomu budete potřebovat už z výroby M sportovní podvozek, který třeba u řady 3 vyjde na 16.796 Kč.