Před hotelem Donalda Trumpa v Las Vegas vybuchla Tesla Cybertruck. O baterie ale nešlo

Před hotelem Trump International v Las Vegas ve státě Nevada došlo ve středu k incidentu, který vyšetřuje nejen tamní policie, ale také FBI. Do prostoru před vstupem do hotelu přijel vůz Tesla Cybertruck, který po zhruba 15 až 20 sekundách explodoval. Vůz byl půjčený přes aplikaci Turo, stejně jako pick-up, s nímž byl proveden smrtící teroristický útok v New Orleans, uvedl šerif Lasvegaské policie Kevin McMahill, proto je vyšetřování věnována zvláštní péče. Ve vozidle zemřel jeho řidič, sedm dalších osob bylo zraněno.

Ve vozidle byly nalezeny kanystry s benzinem, plynové lahve a také zbytky dělobuchů moždířového typu, exploze byla odpálena z kabiny. S vyšetřovateli spolupracuje i Elon Musk, který jim pomohl vůz na dálku odemknout a poskytl videozáznamy pachatele na několika nabíjecích stanicích po cestě z Colorada do Las Vegas. Vyjádřila se také společnost provozující aplikaci Turo, přes níž byl vůz půjčený: „Jsme zdrceni násilím, které se odehrálo v New Orleans a Las Vegas, a modlíme se za oběti a jejich rodiny,“ uvedl mluvčí společnosti Turo v prohlášení pro stanici ABC News.

„Aktivně spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování obou incidentů. Nedomníváme se, že by oba nájemci zapojení do útoků v Las Vegas a New Orleans měli kriminální minulost, která by je identifikovala jako bezpečnostní hrozbu,“ pokračovalo prohlášení. „Jsme i nadále odhodláni udržovat nejvyšší standardy v oblasti řízení rizik, a to díky našim prvotřídním důvěryhodným a bezpečnostním technologiím a týmům, jejichž členy jsou zkušení bývalí odborníci na prosazování práva.“