Před 90 lety se představil Mercedes 500 K. Kompresorový přízrak milovali závodníci i králové

Možná jste ho viděli na nějaké prestižní přehlídce elegance. Asi jste si prohlédli jeho zdokonalenou verzi 540 K v pancéřovaném provedení v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. A taky jste zřejmě poznali, že se jím notně inspiroval virtuální vůz Celeste Marque 500 ze slavné počítačové hry Mafia 1. Řeč je o Mercedesu 500 K, oficiálně dle tradičního označení značky typu W 29. Premiéru měl v březnu roku 1934 na mezinárodním auto a motosalonu v Berlíně, šlo o odpověď na kritiku předchozího špičkového „S“ modelu značky Daimler Benz. Tím byl typ W 22, čili Mercedes-Benz 380 nebo 380 K s kompresorem, představené teprve o rok dříve, a i když šlo o z dobového hlediska špičkové stroje, jejich výkon 66 kW bez přeplňování, 88-103 kW s přeplňováním a výběhová verze s čtyřlitrovým osmiválcovým motorem místo původní 3.8 a 106 kW nebyl úplně dostačující.

Nový Mercedes 500 K byl poháněn upraveným motorem M 24, konstrukčně vycházejícím z M 22 u 380. Šlo rovněž o řadový osmiválec, ale oproti původní jednotce s vrtáním i zdvihem větším o 8 mm, lišila se také kliková hřídel a další prvky. Zdvihový objem tak narostl na 5018 cm3, bez aktivovaného kompresoru činil výkon 74 kW a s ním (při sešlápnutí plynu naplno) až 118 kW. To umožňovalo dosáhnout rychlosti až 160 km/h, i když to chvíli trvalo – hmotnost činila okolo 2,3 tuny. Zavěšení bylo plus minus převzato z předchozí W 22, vpředu se nacházely lichoběžníkové závěsy, vzadu výkyvné poloosy. Odpružení bylo vpředu řešeno vinutými pružinami, vzadu pak hydraulickými tlumiči a dvojitými pružinami. Na všech kolech se nacházely bubnové brzdy, ale s podtlakovým posilovačem Bosch. Malá zajímavost - vůz vznikl pod dohledem šéfkonstruktéra Dr. Johanna "Hanse" Nibel, rodáka z Olšan u Šumperka, který náhle zemřel koncem roku 1934 na infarkt ve věku 54 let.

Při svém uvedení na trh byl vůz nabízen jen v jedné verzi „Autobahn-Kurierwagen,“ dle katalogu určené pro zvláště vysokou rychlost, ale již v květnu 1934 byl v ceníku k dispozici sedm typů – samotné šasi, čtyřdveřový sedan, roadster s extra dvojicí nouzových sedaček, kabriolety typu A, B a C plus dvoudveřový tourer zcela bez střechy. Šasi stálo 15.500 říšských marek, kapotovaná provedení byla za 22.000 marek. Standardně byly vozy k dispozici s rozvorem 3290 mm, jako „podpultovku“ mimo katalog ale bylo možné dostat variantu s rozvorem 2980 mm. Šasi, kupé, kabriolet typu A a Roadster Autobahn-Kurier pak byly prodávány s motorem, chladičem, převodovkou a sedadly posunutými dozadu o 10 centimetrů, stejně tak velmi elegantní model Spezial-Roadster, představený na autosalonu v Paříži v říjnu roku 1934.

O dva roky později se na téže akci představil nástupce 540 K. Jak je jasné z názvu, měl motor o objemu 5,4 litru, čehož bylo dosaženo zvětšením vrtání o 2 mm a zdvihu o 3 mm. Výkon poskočil na 85 kW bez kompresoru a 132 kW s přeplňováním, točivý moment dosahoval 431 Nm. Rovněž byl k dispozici se standardním i zkráceným rozvorem nebo s hnacím ústrojím posunutým dozadu, v únoru 1937 z nabídky zmizel roadster Autobahn-Kurier, přesně o rok později pak kabriolet typu C. V roce 1939 pak přestal být vyráběn otevřený tourer. Od února 1934 do listopadu 1939 bylo v Untertürkheimu vyrobeno celkem 761 šasi obou modelů řady W 29, z nichž bylo 342 s pětilitrovým a 419 s 5,4litrovým motorem. 70 šasi putovalo k externím karosárnám, zbylých 691 bylo kapotováno v Sindelfingenu. I ty byly upravovány dle přání zákazníků, jeden exemplář z roku 1935 měl třeba slavný závodník Rudolf Caracciola, velmi zajímavý kus roadsteru s proudnicovou kapotáží byl dodán ke konci roku 1935 iráckému králi - dnes jej můžete obdivovat v technickém muzeu ve Speyeru.

Ale příběh W 29 tím úplně neskončil. V roce 1939 ještě Mercedes postavil experimentální motory na bázi upravených jednotek M 24 s o 7 mm větším vrtáním, ale o 5 mm kratším zdvihem – ty ale nebyly využity díky v tu dobu rozběhnutému vývoji dvanáctiválců M 148 a M 157, nemluvě o začínající válce. I ta se propsala do osudu této zajímavé série vozů. V létě roku 1942 vyhlásilo říšské kancléřství iniciativu „Aktion P“ v rámci níž vzniklo 20 pancéřovaných dvoudveřových sedanů W 29 na jednom továrním šasi a 19 Wehrmachtem zrekvírovaných civilních 540 K. Šlo o reakci na atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha v Praze, kterému se (naštěstí) jízda v otevřeném kabrioletu opravdu nevyplatila. Zřejmě jediný zbylý exemplář si můžete prohlédnout v Národním technickém muzeu v Praze – jezdil v něm německý státní ministr pro Čechy a Moravu, SS-Obergruppenführer Karl Hermann Frank. V tomto konkrétním voze se snažil 9. května 1945 uniknout do náruče Američanů, cestou na Plzeň byl v zadržen českým četníkem a zatčen americkými vojáky, později vydán československým úřadům a popraven za své válečné zločiny.