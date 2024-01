Před 60 lety vyhrálo Mini na Rally Monte Carlo. Značka úspěch připomíná ve skvělé fotogalerii

Lehké, jednoduché, spolehlivé, obratné – původní Mini. Britská blecha to na závodních tratích uměla i v tvrdé konkurenci, letos oslavuje výročí vítězství na slavné Monte.

O geniální koncepci Aleca Issigonise byly již popsány stohy papíru – navrhnul miniaturní auto s maximálním vnitřním prostorem, zručně využitým půdorysem a atraktivní cenou. Úspěšné Mini ale válelo i v motoristickém sportu, a to díky snaze Johna Coopera, který proslul díky svým monopostům s motory vzadu. Když prý vůz viděl, řekl Issigonisovi: „To je sakra závoďák! Dejte mu větší výkon, lepší brzdy a začněte ho vyrábět.“

A tak už rok po premiéře první verze Mini (1959) s motorem o objemu 848 ccm a s výkonem 25 kW vzniká verze Mini Cooper, která díky vyššímu zdvihu i vrtání svého čtyřválce nabízí 997 ccm a 40 kW, oproti původnímu modelu má také dva karburátory místo jednoho. To umožňuje autíčku s hmotností 645 kilogramů upalovat rychlostí až 138 km/h. Dále vůz měl kratší převody a co bylo nezvyklé na tuto velikostní kategorii – kotoučové brzdy vpředu.

Tato verze v závodním provedení poprvé soutěžila na mezinárodní rallye v roce 1962, kdy zvítězily Pat Mossová (sestra Stirlinga Mosse) s navigátorkou Ann Wisdom-Rileyovou na 14. Internationale Tulpenrallye. Již o dva roky dříve ale vyhrála Sheila O´Clery na Cork 20 Rally s Austinem 7 Mini, což se ještě do světového motorsportu příliš nepropsalo.

Nicméně auto začalo být na závodních tratích hodně vidět, soutěžní modely vznikaly ve speciálním oddělení v Oxfordshireu pod vedením Stuarta Turnera. Ten také v roce 1962 angažoval Timo Mäkinena a Rauno Aaltonena, dále za volant sedali Tony Fall a Paddy Hopkirk. Každý rallyový speciál připravoval od základů jen jeden mechanik, který auto „ušil“ konkrétnímu závodníkovi na míru – vtipným příkladem je zapalovač pro těžkého kuřáka Mäkinena.

Na slavné Monte Carlo získal v roce 1963 Aaltonen s navigátorem Tonym Ambrosem vítězství ve své třídě, celkově byli třetí. Hopkirk s kopilotem Jackem Scottem dojeli šestí – v tomto ročníku mimochodem startovalo osm posádek s Mini. Skvělý úspěch přišel v roce 1964. Na start se postavilo 277 vozů, na trati byla spousta sněhu i ledu, což prý vozům Mini vyhovovalo a větší a těžší konkurenci znevýhodňovalo.

Tým navíc správně zvolil pneumatiky a měl natrénováno, Paddy Hopkirk dojel v předposlední rychlostní zkoušce na Col de Turini do cíle 17 sekund za Bo Ljungfeldtem na mnohem silnějším osmiválcovém Fordu Falcon, díky tehdy platnému přepočtu hendikepu skrze výkon a hmotnost se ale dostal do vedení. A to udržel i v závěrečné jízdě ulicemi Monte Carla. Vozy Mini zde získaly vítězství i v letech 1965 a 1967.