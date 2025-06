Před 150 lety se narodil Ferdinand Porsche. Výročí připomene speciální výstava ve Vratislavicích

Dne 3. září roku 1875 se ve Vratislavicích nad Nisou (tehdy Maffersdorf, nyní jsou součástí Liberce) narodil Ferdinand Porsche, tamtéž žil až do svých osmnácti let. Jeho otec byl majitelem klempířské dílny a chtěl, aby v ní syn pracoval, nicméně budoucího slavného konstruktéra fascinovala elektřina. Začal proto navštěvovat kurzy elektrotechniky na průmyslovce v Liberci a poté odešel do učení do Vídně. Rychle se vypracoval na špičkového odborníka, ještě před svými 25. narozeninami představil na světové výstavě v Paříži inovativní vůz Lohner Porsche s nábojovými elektromotory. Byl německé národnosti, ale v letech 1918 až 1934 měl československé občanství.

Život a dílo Ferdinanda Porsche připomene nová výstava v jeho rodném domě na adrese Tanvaldská 38. Návštěvníci se dozvědí, jak konstruoval první elektrické a hybridní vozy pro tehdejší elitu, například barona Rothschilda nebo „krále čokolády“ Franze Stollwercka. Postavil také letecké motory pro značku Austro-Daimler, spolupracoval s řadou automobilek včetně tuzemské Škody a také závodil – v roce 1910 získal za vítězství v Jízdě prince Jindřicha stříbrnou trofej, která vážila 13,5 kilogramu.

Rodný dům je otevřen v pátek, sobotu a neděli od 9:00 do 17:00, v rámci aktuální výstavy v něm momentálně najdete vůz VW Brouk z roku 1950, děti mohou zkusit pracovní list s kvízem. Vstupné stojí 50 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti, studenty a seniory nad 65 let, rodinné vstupné je za 120 Kč. Vstup do muzea lze výhodně kombinovat se vstupenkami do Škoda Muzea v Mladé Boleslavi.

Zdroj: Škoda Auto